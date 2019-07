Empresas do Canadá recrutam brasileiros das áreas de games e TI

A Talent Montréal, agência de promoção econômica da cidade Montreal, no Canadá, recruta profissionais brasileiros nas áreas de games e tecnologia da informação para trabalhar em empresas locais. Ao todo, são 125 vagas oferecidas e as inscrições se encerram no dia 8 de julho.

Os contratos oferecidos são, na prática, temporários com possibilidade de renovação e efetivação. A duração desses contratos varia de acordo com a empresa, que possui o direito de encerrá-los quando tiver interesse. Os salários também variam de acordo com o contratante. A Opal-RT, por exemplo, oferece a um desenvolvedor de software um valor entre 65 mil dólares e 80 mil dólares por ano (entre 20 mil reais e 25 mil reais por mês).

A agência pertence à organização sem fins lucrativos Montreal International, que trabalha na promoção de investimentos e empregos na cidade de Montreal, e é financiada por empresas privadas e pelo próprio governo.

Das 125 vagas, 56 vagas são para a área de games, incluindo designers de jogos, desenvolvedores de software, programadores de games e sistemas e artistas de jogos. Entre as empresas recrutadoras está a Warner Bros Games, Bethesda Game Studios (conhecida por jogos como The Elder Scrolls e Fallout) e Unity Technologies, que desenvolve softwares para videogames. Atualmente, o Canadá concentra 140 grandes estúdios e ocupa a 8° posição no Global Games Market Report 2019, ranking anual dos países de maior receita com a venda de games no mundo, elaborado pela Newzoo, empresa especializa em estatísticas para o setor.

Já na área de TI são 69 vagas para designers, desenvolvedores de software, programadores de sistemas e arquitetos de programação. Entre as empresas recrutadoras estão a 2dev Inc, CGI, Cofomo e a OPAL-RT Technologies. Os custos, como passagem aérea, dependem de companhia para companhia. Algumas empresas arcam com todo o processo de imigração, mas, em outros casos, cabe ao próprio candidato esse financiamento.

As busca por brasileiros, deve-se, segundo a agência, por falta de mão de obra qualificada no Canadá. As inscrições são gratuitas, vão até o dia 8 de julho e podem ser feitas pelo site www.jobsmtl.com/brasil2019. Os currículos devem ser enviado em inglês ou francês. Os candidatos selecionados serão convocados para entrevistas presenciais em São Paulo no dia 21 de julho.