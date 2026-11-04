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Economia

Empresas de Elon Musk perdem US$ 120 bilhões após avalanche democrata

Derrota republicana no estado onde Elon Musk concentra negócios aumenta risco de restrições a data centers

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 19h34 | Atualizado em 4 nov 2026, 19h35
Elon Musk, homem branco de cabelo castanho penteado para trás, usando um terno preto com gravata borboleta, olhando por cima do ombro direito com expressão séria, em fundo escuro com pessoas desfocadas
Elon Musk: apoio financeiro a republicanos não se traduziu em votos (NurPhoto/AFP)
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A vitória dos democratas nas eleições legislativas dos Estados Unidos provocou uma perda superior a US$ 120 bilhões no valor de mercado da Tesla e da SpaceX nesta quarta-feira (4).

O resultado surpreendente no Texas, estado que concentra parte importante dos negócios de Elon Musk, ampliou as preocupações dos investidores com o futuro de suas empresas.

Por volta das 13h50 em Nova York, as ações da Tesla recuavam 2,4%, enquanto as da SpaceX caíam 4,9%. O movimento contrastava com a valorização de outras grandes companhias de tecnologia e refletia o temor de que a mudança no cenário político dificulte projetos de inteligência artificial, expansão de infraestrutura e uma possível união entre as duas empresas.

O principal foco de preocupação está no Texas. A democrata Gina Hinojosa derrotou o governador republicano Greg Abbott e se tornou a primeira representante de seu partido a conquistar o cargo em mais de três décadas. Na disputa pelo Senado federal, James Talarico também venceu o republicano Ken Paxton, consolidando uma mudança histórica no estado.

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A dimensão da vitória aparece nos dados da Secretaria de Estado do Texas. Com 99% dos locais de votação contabilizados na atualização desta quarta-feira, Hinojosa somava aproximadamente 5,2 milhões de votos, contra 4,5 milhões de Abbott. Talarico ultrapassava 5,4 milhões, diante de 4,2 milhões de Paxton.

O resultado representa uma mudança importante para Musk, que transferiu sua residência para o Texas em 2020 e levou a sede da Tesla para o estado no ano seguinte. A SpaceX também mantém operações estratégicas na região de Brownsville, onde desenvolve e lança seus foguetes.

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Data centers entram na mira do novo governo

Um dos riscos mais concretos envolve a expansão da infraestrutura de inteligência artificial.

Durante a campanha, Hinojosa defendeu suspender novas autorizações para data centers até que o Legislativo estadual estabeleça regras mais rigorosas para essas instalações.

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A proposta responde à preocupação de comunidades com o consumo de eletricidade e água dessas estruturas, especialmente em um estado que enfrenta problemas de abastecimento e períodos de seca.

O governo de Abbott já havia adotado restrições temporárias a determinadas licenças ambientais e conexões à rede elétrica durante uma revisão regulatória. A nova governadora poderá prolongar essas medidas e buscar exigências adicionais para os empreendimentos.

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O impacto potencial vai além de Musk. O Texas se tornou um dos principais destinos dos investimentos americanos em infraestrutura digital, atraindo empresas interessadas em energia, terrenos e capacidade de processamento para sistemas de inteligência artificial.

Restrições mais duras podem elevar custos, atrasar projetos e alterar decisões sobre onde instalar novos centros de processamento de dados.

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No caso de Musk, a questão ganha relevância porque suas empresas ampliam investimentos em computação avançada, sistemas autônomos e inteligência artificial.

Apoio a Trump amplia exposição política

A vulnerabilidade das empresas também está relacionada à atuação política do empresário.

Musk se tornou um dos principais financiadores do Partido Republicano e mantém uma relação próxima com o presidente Donald Trump. Segundo os valores divulgados na cobertura eleitoral, destinou quase US$ 450 milhões a iniciativas republicanas, dos quais aproximadamente US$ 205 milhões foram direcionados a disputas no Texas.

A vitória democrata nas duas Casas do Congresso amplia a possibilidade de investigações parlamentares e de maior fiscalização sobre negócios associados ao empresário.

Entre os temas sujeitos a questionamentos estão os contratos governamentais da SpaceX, o desenvolvimento de tecnologias militares, a operação da rede de satélites Starlink e os projetos de inteligência artificial.

A SpaceX mantém uma relação comercial relevante com o governo americano, incluindo serviços para a agência espacial Nasa e atividades ligadas à defesa nacional. Essas operações representam uma fonte importante de receitas, mas também expõem a companhia a decisões orçamentárias e exigências regulatórias.

O controle democrata do Congresso não significa cancelamento automático de contratos ou bloqueio das operações. Entretanto, pode ampliar audiências, investigações e disputas sobre a destinação de recursos públicos.

Possível fusão enfrenta novo cenário

Outro ponto de atenção é a possibilidade de integração entre Tesla e SpaceX.

A operação permanece em fase exploratória, sem acordo definitivo anunciado. Uma combinação dessa dimensão poderia reunir veículos elétricos, robótica, inteligência artificial, foguetes e comunicações por satélite em um único grupo empresarial.

A mudança na composição do Congresso, porém, aumenta a perspectiva de fiscalização sobre eventuais conflitos de interesse, concentração econômica e relações comerciais com o governo.

A SpaceX abriu seu capital em junho de 2026. Segundo comunicado da própria companhia, a oferta movimentou aproximadamente US$ 85,7 bilhões, incluindo o exercício integral da opção de compra adicional pelos bancos coordenadores.

Desde a estreia na Bolsa, a empresa passou a figurar entre as companhias mais valiosas do mundo. Na terça-feira (3), seu valor de mercado estava próximo de US$ 1,9 trilhão.

A Tesla, por sua vez, havia acumulado valorização de 34% desde a mínima registrada no fim de julho, impulsionada pelas expectativas com robôs, veículos autônomos e uma eventual aproximação societária com a SpaceX.

A queda desta quarta-feira indica que os investidores passaram a incorporar um risco político maior às projeções para esses negócios.

Mercado reage de forma diferente a outras fabricantes

O desempenho negativo das empresas de Musk não se repetiu em todo o setor de veículos elétricos.

As ações da Rivian e da Lucid avançaram nesta quarta-feira, diante da expectativa de que o Congresso controlado pelos democratas possa favorecer políticas de incentivo à eletrificação e às tecnologias de menor emissão de carbono.

O contraste sugere que a reação dos investidores não decorre apenas de uma mudança nas perspectivas para os carros elétricos, mas também da exposição política específica de Musk.

A relação entre o empresário e o governo já havia influenciado a trajetória da Tesla anteriormente. Após a vitória de Trump em 2024, as ações da fabricante dispararam mais de 90% em pouco mais de um mês, impulsionadas pela expectativa de um ambiente regulatório favorável.

Parte dos ganhos desapareceu posteriormente, em meio a divergências entre Musk e Trump e a preocupações com o envolvimento do empresário na administração federal.

Empresas ainda enfrentam desafios operacionais

Mesmo sem a mudança política, Tesla e SpaceX precisam justificar expectativas elevadas de crescimento.

A fabricante de veículos elétricos investe no desenvolvimento de robotáxis, robôs humanoides e sistemas de direção autônoma, projetos que ainda enfrentam desafios tecnológicos, comerciais e regulatórios.

A SpaceX, por sua vez, destina recursos elevados ao desenvolvimento de foguetes, à ampliação de sua rede de satélites e a novas aplicações de inteligência artificial.

O retorno desses investimentos depende da capacidade de transformar projetos ambiciosos em receitas sustentáveis.

A vitória democrata acrescenta uma variável a esse cenário: o empresário poderá enfrentar maior resistência política justamente no estado escolhido para concentrar suas operações.

Para os investidores, a questão central será avaliar se a mudança de governo produzirá apenas um período de fiscalização mais intensa ou se resultará em restrições capazes de afetar os planos de expansão e a rentabilidade das empresas.

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