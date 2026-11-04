Empresas de Elon Musk perdem US$ 120 bilhões após avalanche democrata

A vitória dos democratas nas eleições legislativas dos Estados Unidos provocou uma perda superior a US$ 120 bilhões no valor de mercado da Tesla e da SpaceX nesta quarta-feira (4).

O resultado surpreendente no Texas, estado que concentra parte importante dos negócios de Elon Musk, ampliou as preocupações dos investidores com o futuro de suas empresas.

Por volta das 13h50 em Nova York, as ações da Tesla recuavam 2,4%, enquanto as da SpaceX caíam 4,9%. O movimento contrastava com a valorização de outras grandes companhias de tecnologia e refletia o temor de que a mudança no cenário político dificulte projetos de inteligência artificial, expansão de infraestrutura e uma possível união entre as duas empresas.

O principal foco de preocupação está no Texas. A democrata Gina Hinojosa derrotou o governador republicano Greg Abbott e se tornou a primeira representante de seu partido a conquistar o cargo em mais de três décadas. Na disputa pelo Senado federal, James Talarico também venceu o republicano Ken Paxton, consolidando uma mudança histórica no estado.

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A dimensão da vitória aparece nos dados da Secretaria de Estado do Texas. Com 99% dos locais de votação contabilizados na atualização desta quarta-feira, Hinojosa somava aproximadamente 5,2 milhões de votos, contra 4,5 milhões de Abbott. Talarico ultrapassava 5,4 milhões, diante de 4,2 milhões de Paxton.

O resultado representa uma mudança importante para Musk, que transferiu sua residência para o Texas em 2020 e levou a sede da Tesla para o estado no ano seguinte. A SpaceX também mantém operações estratégicas na região de Brownsville, onde desenvolve e lança seus foguetes.

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Data centers entram na mira do novo governo

Um dos riscos mais concretos envolve a expansão da infraestrutura de inteligência artificial.

Durante a campanha, Hinojosa defendeu suspender novas autorizações para data centers até que o Legislativo estadual estabeleça regras mais rigorosas para essas instalações.

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A proposta responde à preocupação de comunidades com o consumo de eletricidade e água dessas estruturas, especialmente em um estado que enfrenta problemas de abastecimento e períodos de seca.

O governo de Abbott já havia adotado restrições temporárias a determinadas licenças ambientais e conexões à rede elétrica durante uma revisão regulatória. A nova governadora poderá prolongar essas medidas e buscar exigências adicionais para os empreendimentos.

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O impacto potencial vai além de Musk. O Texas se tornou um dos principais destinos dos investimentos americanos em infraestrutura digital, atraindo empresas interessadas em energia, terrenos e capacidade de processamento para sistemas de inteligência artificial.

Restrições mais duras podem elevar custos, atrasar projetos e alterar decisões sobre onde instalar novos centros de processamento de dados.

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No caso de Musk, a questão ganha relevância porque suas empresas ampliam investimentos em computação avançada, sistemas autônomos e inteligência artificial.

Apoio a Trump amplia exposição política

A vulnerabilidade das empresas também está relacionada à atuação política do empresário.

Musk se tornou um dos principais financiadores do Partido Republicano e mantém uma relação próxima com o presidente Donald Trump. Segundo os valores divulgados na cobertura eleitoral, destinou quase US$ 450 milhões a iniciativas republicanas, dos quais aproximadamente US$ 205 milhões foram direcionados a disputas no Texas.

A vitória democrata nas duas Casas do Congresso amplia a possibilidade de investigações parlamentares e de maior fiscalização sobre negócios associados ao empresário.

Entre os temas sujeitos a questionamentos estão os contratos governamentais da SpaceX, o desenvolvimento de tecnologias militares, a operação da rede de satélites Starlink e os projetos de inteligência artificial.

A SpaceX mantém uma relação comercial relevante com o governo americano, incluindo serviços para a agência espacial Nasa e atividades ligadas à defesa nacional. Essas operações representam uma fonte importante de receitas, mas também expõem a companhia a decisões orçamentárias e exigências regulatórias.

O controle democrata do Congresso não significa cancelamento automático de contratos ou bloqueio das operações. Entretanto, pode ampliar audiências, investigações e disputas sobre a destinação de recursos públicos.

Possível fusão enfrenta novo cenário

Outro ponto de atenção é a possibilidade de integração entre Tesla e SpaceX.

A operação permanece em fase exploratória, sem acordo definitivo anunciado. Uma combinação dessa dimensão poderia reunir veículos elétricos, robótica, inteligência artificial, foguetes e comunicações por satélite em um único grupo empresarial.

A mudança na composição do Congresso, porém, aumenta a perspectiva de fiscalização sobre eventuais conflitos de interesse, concentração econômica e relações comerciais com o governo.

A SpaceX abriu seu capital em junho de 2026. Segundo comunicado da própria companhia, a oferta movimentou aproximadamente US$ 85,7 bilhões, incluindo o exercício integral da opção de compra adicional pelos bancos coordenadores.

Desde a estreia na Bolsa, a empresa passou a figurar entre as companhias mais valiosas do mundo. Na terça-feira (3), seu valor de mercado estava próximo de US$ 1,9 trilhão.

A Tesla, por sua vez, havia acumulado valorização de 34% desde a mínima registrada no fim de julho, impulsionada pelas expectativas com robôs, veículos autônomos e uma eventual aproximação societária com a SpaceX.

A queda desta quarta-feira indica que os investidores passaram a incorporar um risco político maior às projeções para esses negócios.

Mercado reage de forma diferente a outras fabricantes

O desempenho negativo das empresas de Musk não se repetiu em todo o setor de veículos elétricos.

As ações da Rivian e da Lucid avançaram nesta quarta-feira, diante da expectativa de que o Congresso controlado pelos democratas possa favorecer políticas de incentivo à eletrificação e às tecnologias de menor emissão de carbono.

O contraste sugere que a reação dos investidores não decorre apenas de uma mudança nas perspectivas para os carros elétricos, mas também da exposição política específica de Musk.

A relação entre o empresário e o governo já havia influenciado a trajetória da Tesla anteriormente. Após a vitória de Trump em 2024, as ações da fabricante dispararam mais de 90% em pouco mais de um mês, impulsionadas pela expectativa de um ambiente regulatório favorável.

Parte dos ganhos desapareceu posteriormente, em meio a divergências entre Musk e Trump e a preocupações com o envolvimento do empresário na administração federal.

Empresas ainda enfrentam desafios operacionais

Mesmo sem a mudança política, Tesla e SpaceX precisam justificar expectativas elevadas de crescimento.

A fabricante de veículos elétricos investe no desenvolvimento de robotáxis, robôs humanoides e sistemas de direção autônoma, projetos que ainda enfrentam desafios tecnológicos, comerciais e regulatórios.

A SpaceX, por sua vez, destina recursos elevados ao desenvolvimento de foguetes, à ampliação de sua rede de satélites e a novas aplicações de inteligência artificial.

O retorno desses investimentos depende da capacidade de transformar projetos ambiciosos em receitas sustentáveis.

A vitória democrata acrescenta uma variável a esse cenário: o empresário poderá enfrentar maior resistência política justamente no estado escolhido para concentrar suas operações.

Para os investidores, a questão central será avaliar se a mudança de governo produzirá apenas um período de fiscalização mais intensa ou se resultará em restrições capazes de afetar os planos de expansão e a rentabilidade das empresas.