Covid-19: Empresas de cruzeiros suspendem operações até dia 21 de janeiro

Com o surto de Covid-19 em navios brasileiros e a investigação da Anvisa sobre possíveis falhas no protocolo das viagens, as companhias de cruzeiros decidiram suspender temporariamente as operações no Brasil até o dia 21 de janeiro. O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 3, pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia), que cita “incertezas na interpretação e aplicação de protocolos previamente aprovados”. No domingo, um cruzeiro da MSC teve o embarque cancelado no Porto de Santos após a Anvisa não autorizar a operação do navio. Uma viagem anterior do MSC Splendida foi interrompida após detecção de 51 casos positivos entre tripulantes e 27 entre passageiros. Outros dois navios em operação no país tiveram surtos de Covid-19 confirmados durante a virada do ano. A autoridade sanitária recomendou ao Ministério da Saúde que a temporada fosse temporariamente suspensa após a detecção dos casos. Ao todo, há cinco navios em operação de roteiros pela costa brasileira nesta temporada.

Em nota, a Clia afirma que a suspensão ocorre de forma voluntária, para que as operadoras de cruzeiro busquem “alinhamento com as autoridades do governo federal, Anvisa, estados e municípios para resolver as diferenças de interpretação e aplicação das medidas previamente aprovadas com este novo cenário”. A associação não informou quantos roteiros serão afetados durante o período de suspensão, mas que os navios que estão atualmente em navegação irão finalizar seus roteiros conforme o previsto. O MSC Precioza, por exemplo, zarpou do Rio de Janeiro com destino ao Nordeste neste domingo, apesar do cruzeiro ter feito, no mesmo dia, o desembarque de uma viagem anterior em que 28 casos positivos para Covid-19 foram confirmados. Além da MSC, a Costa também opera navios este ano na temporada brasileira.

Questionada, a Costa informou que a empresa terá cinco viagens afetadas pela suspensão temporária, sendo três do roteiros de sete noites no Costa Diadema e dois de oito noites no Costa Fascinosa. Para os clientes afetados, a companhia fará reembolso ou ofertará carta de crédito a ser utilizada até 31 de dezembro, para cruzeiros com embarque previsto até junho de 2023. A MSC também foi procurada, mas não retornou a reportagem de VEJA sobre roteiros e passageiros afetados pela suspensão.

A Clia afirma que, caso não haja ajuste nos protocolos, a temporada brasileira dos cruzeiros pode ser cancelada na íntegra. No domingo, a associação questionou a posição da Anvisa em recomendar a suspensão da temporada, alegando que apenas 400 casos positivos foram detectados em 130 mil passageiros e tripulantes que circularam entre os cruzeiros entre novembro de 2021 e o início de janeiro. As empresas de cruzeiro afirmam seguir os protocolos acordados anteriormente com a Anvisa. Entre eles estão a obrigatoriedade de vacinação da tripulação e passageiros para embarque, testagem prévia, testes semanais em 10% da população e uso de máscaras. Além disso, os cruzeiros estão operando com 75% da capacidade. No caso de detecção de casos positivos de Covid-19, o protocolo orienta o isolamento e desembarque.