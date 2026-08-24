Empresas com mais de 20 anos faturam sete vezes mais que negócios com até seis meses, aponta Serasa

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Um estudo da Serasa Experian revela que a maturidade de uma empresa está diretamente ligada ao seu faturamento. Negócios com mais de 20 anos faturam sete vezes mais que os recém-criados. O setor Financeiro lidera em faturamento médio, apesar de menor representatividade. A análise também aborda a relação entre faturamento, setor, região e score de crédito.

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A maturidade de uma empresa tem forte relação com sua capacidade de faturamento. É o que mostra um estudo da Serasa Experian, que analisou 27,7 milhões de empresas ativas na Receita Federal. Entre os negócios com até seis meses de existência, o faturamento médio estimado é de 116,9 mil reais por ano. O valor sobe progressivamente conforme aumenta o tempo de atuação e chega a 858,5 mil reais entre empresas com mais de 20 anos.

Na comparação entre os dois extremos, os negócios mais antigos apresentam um faturamento médio mais de sete vezes superior ao registrado pelas empresas recém-criadas. O levantamento também revela uma forte concentração de empresas nas menores faixas de faturamento. Ao todo, 63,4% dos negócios analisados faturam até 300 mil reais por ano. Outros 12,1% estão na faixa entre 300 mil e 500 mil reais, enquanto 13,6% faturam entre 500 mil e 1 milhão de reais. Na faixa mais alta considerada pelo estudo, de 1 milhão a 4,8 milhões de reais, estão 10,9% das empresas.

O estudo considera negócios com faturamento estimado de até 4,8 milhões de reais anuais, faixa que contempla os limites de Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

Serviços concentram empresas, mas não lideram faturamento

O setor de Serviços concentra a maior parcela da base analisada, representando 63,1% das empresas brasileiras consideradas no levantamento. Apesar da predominância, o segmento apresenta faturamento médio de 332,7 mil reais, cerca de 17% abaixo da média geral, de 402,1 mil reais.

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Outros setores apresentam resultados bem diferentes. O Financeiro, embora represente apenas 1,5% das empresas analisadas, registra o maior faturamento médio, de 927,2 mil reais, quase três vezes o valor observado em Serviços. O setor Primário aparece na sequência, com faturamento médio de 582,7 mil reais, seguido pelo Comércio, com 567,3 mil reais.

A Indústria apresenta média de 389,4 mil, enquanto o Terceiro Setor registra 286,7 mil reais. “Estimar o faturamento real das empresas brasileiras ainda é um dos grandes desafios para quem concede crédito, especialmente diante da diversidade de setores e estágios de maturidade que esse estudo evidencia”, explica Viviane Moura, diretora de Serviços de Crédito da Serasa Experian.

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A relação entre idade e faturamento aparece também na distribuição das empresas por faixa de receita. Entre os negócios que faturam até 60 mil reais por ano, 37,7% têm até seis meses de existência. Já entre aqueles que faturam de 1 milhão a 4,8 milhões de reais, apenas 1,1% está nessa faixa de idade, enquanto 19,7% têm mais de 20 anos de atuação.

A concentração regional das empresas não acompanha necessariamente o ranking de faturamento médio. O Sudeste reúne mais da metade da base analisada, com 51,4% das empresas, seguido por Sul, com 18,8%, Nordeste, com 16,1%, Centro-Oeste, com 8,9%, e Norte, com 4,8%. Apesar de concentrar a maior quantidade de negócios, o Sudeste não apresenta o maior faturamento médio. O Norte lidera, com 432 mil reais, praticamente empatado com o Centro-Oeste, que registra 431,4 mil reais. Na sequência aparecem Sul, com 414 mil reais; Sudeste, com 395,9 mil reais; e Nordeste, com 377,1 mil reais. Segundo a Serasa Experian, o resultado do Norte é influenciado pela maior concentração de Empresas de Pequeno Porte na região em comparação com as demais.

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O estudo também encontrou uma relação entre faturamento e score de crédito. Entre as empresas que faturam até 60 mil reais por ano, 86,5% possuem score de até 500. Na faixa de 1 milhão a 4,8 milhões de reais, esse percentual cai para 51,8%. Com isso, a participação de empresas com score superior a 500 passa de 13,5% entre os negócios de menor faturamento para 48,2% entre aqueles da maior faixa analisada.