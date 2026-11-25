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Relatório da Moody’s revela que empresas no Brasil e na Colômbia terão as condições de crédito mais difíceis da América Latina, pressionadas pelos juros altos. Saiba quais setores podem escapar da crise e como o avanço da inteligência artificial pode abrir novas oportunidades na região.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As empresas brasileiras e colombianas enfrentarão as condições de crédito mais adversas da América Latina em 2027, em razão dos elevados custos de financiamento e das dificuldades para administrar o endividamento.

A avaliação consta de relatório divulgado nesta quarta-feira (25) pela agência de classificação de risco Moody’s, que prevê um cenário de estabilidade com viés negativo para as companhias não financeiras da região.

Enquanto Brasil e Colômbia deverão concentrar as maiores pressões, México, Chile e Peru tendem a apresentar condições relativamente estáveis.

A Argentina, por sua vez, deverá registrar melhora na qualidade de crédito de suas empresas.

O cenário será mais favorável às exportadoras de commodities, às companhias com boa classificação de risco e àquelas com fontes diversificadas de financiamento.

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Na direção contrária, empresas com elevado endividamento e grandes volumes de dívidas a vencer estarão mais vulneráveis à deterioração de suas condições financeiras.

No Brasil, a manutenção dos juros elevados deverá comprometer a capacidade das companhias de cobrir as despesas financeiras com os recursos gerados por suas operações.

A situação será particularmente delicada para empresas cujas dívidas estão atreladas a taxas de juros variáveis, o que reduz a previsibilidade dos desembolsos e limita os recursos disponíveis para investimentos.

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A antecipação de operações de refinanciamento e a concentração relativamente baixa de vencimentos no curto prazo, entretanto, ajudam a reduzir o risco de uma deterioração generalizada do crédito corporativo na região.

Inteligência artificial abre oportunidades para a mineração

A expansão dos investimentos globais em inteligência artificial deverá produzir efeitos distintos sobre as empresas latino-americanas.

Embora a região tenha participação limitada no desenvolvimento de tecnologias de IA, a crescente demanda por infraestrutura computacional deverá beneficiar fornecedores de matérias-primas, especialmente os produtores de cobre e lítio.

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As operadoras de telecomunicações também poderão ampliar suas receitas com o aumento da demanda por conectividade e pela instalação de data centers.

Parte desses ganhos, contudo, deverá ser destinada aos investimentos necessários à expansão das redes de fibra óptica e da infraestrutura digital.

A abundância de recursos minerais e energéticos confere à América Latina uma vantagem competitiva em um cenário de crescente preocupação com a segurança das cadeias globais de abastecimento. Já os fabricantes de produtos químicos, aço e celulose continuarão pressionados pela concorrência das exportações chinesas.

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Interferência política amplia riscos

As decisões governamentais também terão impacto na saúde financeira das empresas latino-americanas em 2027.

Políticas de preços dos combustíveis, impostos sobre exportações e medidas de proteção comercial poderão comprometer a rentabilidade de companhias dos setores de petróleo e gás, siderurgia e produção de proteínas animais.

No Brasil, a perspectiva é de continuidade das políticas públicas, mas em um ambiente de maior oposição ao governo no Congresso Nacional.

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Na Argentina, a redução da tributação sobre exportações tende a favorecer empresas exportadoras.

E na Colômbia, a estatal petrolífera Ecopetrol enfrenta riscos crescentes de interferência governamental e menor previsibilidade quanto ao apoio financeiro do Estado.

Para as petrolíferas estatais da região, fatores como a autonomia de gestão, a reposição das reservas e a disponibilidade de caixa deverão ter maior influência sobre a qualidade do crédito do que as próprias oscilações dos preços internacionais do petróleo.

Uma redução significativa dos juros no Brasil e na Colômbia poderia levar a Moody’s a melhorar sua perspectiva para o conjunto das empresas latino-americanas.

O movimento reduziria as despesas financeiras, liberaria recursos para investimentos e facilitaria a renegociação de dívidas.

Em contrapartida, a disseminação das dificuldades de refinanciamento, combinada com choques nos preços das commodities, novas barreiras comerciais ou eventos climáticos extremos, poderá elevar o risco de inadimplência corporativa e provocar uma revisão negativa das perspectivas para a região.