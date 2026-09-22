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Empresas apostam em CFOs estreantes e batem recorde de nomeações

Executivos que nunca haviam ocupado o cargo responderam por 64% das escolhas globais no primeiro semestre

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 14h00
Pessoa escrevendo em um caderno
CFO (Reprodução/Getty Images)
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As empresas globais estão fazendo uma aposta incomum para uma das cadeiras mais sensíveis da alta administração. Nada menos que 64% dos CFOs nomeados no primeiro semestre de 2026 assumiram o posto pela primeira vez na carreira.

Os dados são de levantamento da Russell Reynolds Associates. Ao todo, 192 novos diretores financeiros assumiram o comando das finanças de companhias abertas nos primeiros seis meses do ano, alta de 8,5% sobre as 177 nomeações do mesmo período de 2025 e o maior número para um primeiro semestre em oito anos.

A renovação é particularmente forte na indústria, onde 50,4% das contratações foram de profissionais estreantes na função. Serviços financeiros responderam por outros 21,9% desse grupo.

A tendência, porém, não ocorre da mesma forma em todos os setores. Tecnologia ainda privilegiou executivos que já haviam sido CFOs em 56% das nomeações. Na saúde, os veteranos ficaram com 47% das vagas e, em consumo, com 45%.

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Segundo a Russell Reynolds, a combinação de menor disponibilidade de CFOs experientes e maior disposição das empresas para promover talentos internos ajuda a explicar o movimento. Na prática, companhias estão aceitando entregar pela primeira vez o comando financeiro a executivos que já vinham sendo preparados para a cadeira — justamente em um ambiente no qual juros, câmbio e incertezas econômicas aumentaram o peso estratégico da função.

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