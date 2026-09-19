Empresas ampliam aposta em diretores financeiros estreantes, segundo pesquisa

Empresas de capital aberto ampliaram a contratação de diretores financeiros no primeiro semestre de 2026, ao mesmo tempo em que aumentaram a participação de executivos que assumem a função de CFO pela primeira vez. Segundo o Índice de Rotatividade de CFOs da Russell Reynolds Associates, 64% das nomeações realizadas no período foram de profissionais estreantes no cargo. O levantamento também mostra que o número total de nomeações de CFOs em empresas de capital aberto chegou ao maior nível para um primeiro semestre em oito anos. Foram 192 executivos que assumiram a posição, alta de 8,5% em relação às 177 nomeações registradas no mesmo período de 2025.

O setor industrial concentrou 50,4% das contratações de CFOs em sua primeira experiência, seguido pelo segmento de serviços financeiros, com 21,9%. Consumo, Saúde e Tecnologia também registraram crescimento na contratação de executivos sem experiência prévia como diretor financeiro.

A preferência por profissionais experientes, porém, permanece relevante em algumas áreas. Em Consumo, apesar de uma alta de 14,6% na contratação de CFOs novatos, 45% das posições continuaram sendo ocupadas por executivos seniores. Na área de Saúde, o avanço entre os estreantes foi de 7,3%, mas profissionais experientes ficaram com 47% das vagas. Em Tecnologia, o crescimento dos novatos foi de 5,7%, enquanto 56% das nomeações ainda exigiram experiência anterior no cargo. “A forte tendência global por talentos estreantes recua em áreas sob intensa pressão regulatória ou em reestruturação econômica”, diz Fernando Machado, sócio-diretor e líder da prática de Finanças da Russell Reynolds Associates no Brasil.