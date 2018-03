Empresas abrem inscrições para trainee – remuneração chega a R$ 6.100

O mês de março ainda reúne vagas para que os recém-formados na faculdade encontrem espaço no mercado de trabalho. Há oportunidades de treinamento para estudantes de todos os cursos, algumas com salário de até 6.100 reais. Outros oferecem MBA no exterior ao final do programa.

Confira dez oportunidades para começar o ano empregado:

Ambev

A Ambev está com vagas abertas para seu programa de trainee Supply e as inscrições podem ser realizadas neste link. O processo seletivo é conhecido como um dos mais disputados do país – no ano anterior, foram 1.100 candidatos por vaga.

Para candidatar-se é necessário formação acadêmica concluída entre julho de 2016 e julho de 2018.

Os interessados têm que passar por seis etapas durante a seleção. As digitais incluem testes online de inglês, raciocínio lógico, análise de perfil e apresentação de case. Nas fases presenciais, os aprovados participam de um painel de negócio e realizam uma entrevista com os vice-presidentes e o presidente da Ambev. O processo seletivo dura cerca de dois meses – os aprovados começam a trabalhar em agosto.

Nos primeiros dez meses do programa, os jovens participam de um amplo treinamento em diferentes áreas, mas já são contratados como funcionários.

Salário: 6.100 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês fluente e interesse em morar em qualquer estado

Cursos: todos os cursos são aceitos

Ernst & Young

A empresa está com as inscrições abertas para o programa de trainee até o dia 1º de maio. A candidatura pode ser realizada por meio do site Vagas.

Após avaliação curricular, os recém-formados encaminham uma redação para análise e realizam testes de português, lógica, inglês (de caráter eliminatório), contabilidade básica (classificatório) e outro conforme a área de interesse. Na etapa presencial, os interessados participam de uma dinâmica de grupo e entrevista.

Segundo a empresa, os aprovados são contratados em regime CLT e recebem subsídio de graduação, ticket-refeição/alimentação, vale-transporte, assistência médica, participação nos resultados, seguro de vida, previdência privada e treinamentos in company em uma das melhores universidades corporativas do país.

Salário: salário compatível com o mercado

Vagas: 700

Pré-requisitos: inglês intermediário

Cursos: ciências contábeis (a partir do segundo ano e inglês básico), administração de empresas, ciências atuariais, direito, economia, engenharia (todas), estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais (a partir do penúltimo ano)

Falconi

O programa de trainee da empresa estará com as inscrições abertas até o dia 8 de abril por meio do site da empresa. Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre julho de 2015 e dezembro de 2017.

O processo de seleção envolve testes online, entrevista presencial, teste oral de inglês por telefone e uma entrevista final com uma banca executiva.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, incentivo aos estudos, convênio com academias de ginástica, vale-transporte, remuneração variável com o desempenho individual e da companhia e pós-graduação no Brasil.

“A consultoria busca por candidatos que tenham paixão por desafios e por entregar resultados consistentes, em um ambiente dinâmico, no qual o aprendizado acontece na prática”, informou a Falconi.

Salário: salário compatível com o mercado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: nível avançado em inglês e disponibilidade para viagens constantes

Cursos: administração, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais ou políticas, comércio exterior, direito, gestão de políticas públicas, engenharias (todas), estatística, matemática, sistemas de informação e relações internacionais

Grupo MGB

O Grupo MGB, dono das marcas Gigi Atacado, Supermercados Mambo e Petit Mambo, abrirá as inscrições para seu processo seletivo em abril.

O programa de trainee da empresa, com duração de seis meses, tem como foco a formação de gerentes e chefes de loja. Para participar, os formandos necessitam ter entre 24 a 30 anos.

Salário: salário compatível com o mercado

Vagas: 15

Pré-requisitos: não divulgado

Cursos: administração, ciências contábeis, ciência da computação, direito, engenharia, economia, gestão comercial, hotelaria, marketing e propagando e recursos humanos

MetLife

A MetLife, empresa de serviços financeiros, está com as inscrições abertas para o programa de trainee até o dia 1º de abril. Formandos entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 podem candidatar-se por meio deste link.

O processo seletivo será finalizado em abril. Até lá, os candidatos participam de um game online, teste de inglês, entrevista online, encontro com profissionais envolvidos no processo, encontro com lideranças da empresa e depois recebem o feedback final.

A data de início de estágio é em 14 de maio e o contrato tem duração de 18 meses. A MetLife oferece vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, participação nos lucros e massagista.

A empresa fica localizada em São Paulo. Durante o programa, os aprovados passam por diferentes áreas da MetLife, treinamento internacional e colaboração em um projeto envolvendo outros países.

“Mais do que pela formação acadêmica ou pelo histórico profissional, os candidatos serão avaliados principalmente por características como proatividade, nível de informação quanto às novidades do mercado, capacidade de propor soluções inovadoras e disposição para contribuir com o processo de reinvenção e digitalização da forma de fazer negócios da seguradora”, informou a empresa.

Salário: salário compatível com o mercado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: não divulgado

Cursos: administração, economia, ciências contábeis, ciências atuariais, estatística, engenharias e cursos relacionados a negócios

McKinsey



A empresa está com as inscrições abertas para dois programas de trainee distintos. O primeiro, o Business Analyst, tem duração de dois anos e é voltado a pessoas interessadas em carreiras de consultoria – é possível candidatar-se até o dia 8 de setembro.

Durante o programa, os jovens participam de projetos em diferentes indústrias e treinamentos formais. Ao final do período, os consultores com bom desempenho recebem patrocínio integral da McKinsey para cursarem MBA nas melhores escolas de negócios do mundo, como o MIT e Harvard.

Para o Business Analyst, os candidatos precisam ter concluído a graduação em dezembro de 2015 ou finalizar os estudos até julho de 2019. As vagas são para os escritórios da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador (poderão residir em qualquer capital do Nordeste durante o programa) ou região Sul do país (os aprovados também podem morar em qualquer capital da região).

Já as candidaturas para o Fellow Business serão recebidas até o dia 19 de maio. O programa é destinado a pessoas com formações acadêmicas não-tradicionais em consultoria e que desejam realizar uma transição de carreira logo após a graduação. O programa pode durar de seis a 24 meses.

Entre os requisitos está a necessidade de possuir graduação completa entre dezembro de 2016 até julho de 2019. Para os aprovados, o programa inclui participação em projetos reais em diferentes indústrias e funções com treinamento, mentoria e coaching.

Os jovens que apresentarem bons desempenhos serão convidados a participar do programa Business Analyst e seguir carreira em consultoria. Comitês avaliam os candidatos a cada seis meses. Para participar do Fellow Business é necessário que os candidatos residam em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

A inscrição pode ser realizada por meio deste link. É preciso enviar o currículo atualizado, cópia do histórico escolar e uma redação com o tema “Prior Experience and Honors” (Experiências anteriores e honras, em tradução livre). Os documentos podem ser enviados em português.

Ambos os programas têm a mesma estrutura no processo de seleção. Após a candidatura, os estudantes ou formandos fazem uma prova online que avalia suas competências de resolução de problemas. Os aprovados vão para a etapa de entrevistas – na primeira rodada, o candidato conversa com 2 ou 3 consultores. Os que avançarem para a próxima fase participam de uma rodada final com sócios da McKinsey.

Segundo a empresa, a primeira metade da entrevista é dedicada a conhecer histórias pessoais dos candidatos que ilustrem as competências comportamentais necessárias para ser um consultor, enquanto na segunda metade será pedido ao candidato que resolva um caso de negócios.

A McKinsey oferece aos aprovados vale-refeição, planos de saúde e odontológico, previdência privada, celular e laptop.

Salário: salário compatível com o mercado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês intermediário, já que a McKinsey paga integralmente curso de inglês antes da data de admissão do profissional no programa Fellow Business; para o Business Analyst é necessário inglês avançado e demonstrar, durante o processo, capacidade de resolver problemas de forma analítica e estruturada, além de liderança e empreendedorismo

Cursos: para o programa Business Analyst são aceitos todos os cursos de graduação; o Fellow Business também aceita todos os cursos, exceto os de administração, engenharia e economia

Netpartners

A empresa de tecnologia está com as inscrições abertas para o programa de trainee até o dia 22 de abril. Os interessados podem candidatar-se por meio do site WallJobs.

Para a vaga, a Netpartners exige que os candidatos tenham se formado há, no máximo, dois anos. O local de trabalho é localizado no bairro Santo Amaro, em São Paulo.

Entre os benefícios, a empresa oferece previdência privada, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, desconto em produtos da empresa, 13º, possibilidade de horário flexível e academia.

Salário: de 1.501 reais a 2.000 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: conhecimento em lógica da programação pacote Office avançado e noções de SQL

Cursos: administração e cursos voltados para a área de tecnologia

SAS

A plataforma de educação SAS abrirá as inscrições para o programa de trainee da empresa a partir do dia 9 de abril até o dia 20 de maio. É possível candidatar-se no site da empresa.

Para inscrever-se, o candidato precisa estar no último ano de graduação ou ter concluído o curso há, no máximo, dois anos.

O processo seletivo inclui cinco fases: testes online com o envio de vídeo de apresentação pessoal, dinâmica em grupo, entrevistas individuais com os líderes do SAS, um dia na empresa para que os candidatos conhecem a matriz da companhia em Fortaleza, os gestores e participem de um case. A última fase é uma conversa com os vice-presidentes da empresa.

As vagas são para trabalhar em Fortaleza ou em São Paulo. O programa tem um ano de duração – durante o período, o trainee tem um mês de imersão, seis meses de desenvolvimento e cinco meses alocado em sua área. Ao fim do programa, são oferecidas duas bolsas de MBA aos dois trainees que tiveram os melhores projetos desenvolvidos.

Salário: salário compatível com o mercado

Vagas: 12

Pré-requisitos: não divulgado

Cursos: todos os cursos são aceitos

Supermix

Os candidatos podem inscrever-se no processo de trainee por meio deste link. Para participar, é necessário ter concluído o curso entre dezembro de 2014 e dezembro de 2017.

Os aprovados poderão trabalhar em uma das 13 localidades da empresa – Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba.

Salário: 3.000 reais

Vagas: 15

Pré-requisitos: inglês intermediário e disponibilidade total para viagens ou mudanças

Cursos: engenharia civil, engenharia de produção, administração de empresas.

Tenaris

A empresa de produção de tubos para o mercado de óleo e gás está com as inscrições abertas para o programa de trainee. É possível candidatar-se até o dia 31 de maio por meio deste link.

Para participar da seleção, é necessário estar cursando o último semestre da faculdade ou possuir no máximo dois anos de formação. As etapas do processo incluem testes de inglês e raciocínio lógico, dinâmica de grupo, avaliação psicológica e entrevista com gestor.

Entre os benefícios oferecidos pela Tenaris estão assistência médica e odontológica, cooperativa de crédito, previdência privada, seguro de vida, auxilio aluguel mensal e subsídio de instalação.

Salário: 5.960,79 reais

Vagas: 10

Pré-requisitos: domínio do inglês e mobilidade nacional e internacional

Cursos: engenharia (mecânica, metalúrgica, elétrica, controle e automação, minas, mecatrônica, naval, energia, produção, química e petróleo), administração, ciências contábeis, economia e psicologia