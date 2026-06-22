Empresários industriais não veem Brasil preparado para atrair empresas estrangeiras

Uma pesquisa que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga nesta segunda-feira mostra que 79% dos industriais acreditam que o Brasil está pouco ou nada preparado para atrair empresas estrangeiras.

O levantamento foi realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, entre os dias 7 de maio e 5 de junho de 2026, com 1.003 executivos de empresas industriais de pequeno, médio e grande porte em todas as regiões do país.

A pergunta ressaltou que muitas empresas buscam produzir em países mais próximos ou em aliados e estáveis e questionou se o Brasil estaria preparado para ocupar o espaço que já foi da China e de outros países.

Só 1% dos entrevistados considerou que o país está “muito preparado”, enquanto 17% apontam como “parcialmente preparado”.

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O índice de quem vê o Brasil “pouco preparado” foi 43%, enquanto 36% avaliam como “nada preparado”. Do total entrevistado, 3% não souberam responder.

O estudo identificou ligeiras variações entre as regiões. No Sul, o número de quem vê como “pouco preparado” cresce para 46%. Já a avaliação de “parcialmente preparado” foi de 23% no Norte e no Nordeste.