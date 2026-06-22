ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Empresários industriais não veem Brasil preparado para atrair empresas estrangeiras

Pesquisa da CNI mostrou predomínio de pessimismo no setor

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 06h01
Fachada da CNI
Fachada da CNI  (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Empresários industriais não veem Brasil preparado para atrair empresas estrangeiras Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga nesta segunda-feira mostra que 79% dos industriais acreditam que o Brasil está pouco ou nada preparado para atrair empresas estrangeiras.

O levantamento foi realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, entre os dias 7 de maio e 5 de junho de 2026, com 1.003 executivos de empresas industriais de pequeno, médio e grande porte em todas as regiões do país.

A pergunta ressaltou que muitas empresas buscam produzir em países mais próximos ou em aliados e estáveis e questionou se o Brasil estaria preparado para ocupar o espaço que já foi da China e de outros países.

Só 1% dos entrevistados considerou que o país está “muito preparado”, enquanto 17% apontam como “parcialmente preparado”.

Siga
Continua após a publicidade

O índice de quem vê o Brasil “pouco preparado” foi 43%, enquanto 36% avaliam como “nada preparado”. Do total entrevistado, 3% não souberam responder.

O estudo identificou ligeiras variações entre as regiões. No Sul, o número de quem vê como “pouco preparado” cresce para 46%. Já a avaliação de “parcialmente preparado” foi de 23% no Norte e no Nordeste.

Publicidade
TAGS:
CNI
Nexus
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).