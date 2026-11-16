Empresários do agro no Centro-Oeste impulsionam alta na abertura de offshores

A criação de estruturas offshore por investidores do Centro-Oeste brasileiro saltou 45% entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da BPtax, consultoria especializada em planejamento tributário internacional e organização de ativos.

O estudo revela que o avanço na abertura dessas empresas no exterior está ligado principalmente aos empresários do agronegócio local, que buscam diversificar ativos e otimizar o planejamento sucessório global.

A manutenção de uma estrutura offshore é uma prática legal, desde que os recursos sejam declarados às autoridades brasileiras, como a Receita Federal e o Banco Central.

A BPtax é a única empresa nacional com operações verticalizadas nas Bahamas e nas Ilhas Virgens Britânicas, com mais de 12 000 clientes e gerenciando aproximadamente 6 500 sociedades offshore.