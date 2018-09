Empresário planeja expansão de franquia de chá de bolinhas

O chá com bolinhas de tapioca, os bubble tea, já virou moda em São Paulo. Por aqui, a bebida chegou há mais de uma década, mas sem muito alarde. Agora, uma nova febre faz com que surjam cada vez mais empresas especializadas na bebida. A paranaense Bubble Mix Tea deve abrir sua primeira loja em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Rodrigo Balotin, um dos sócios da Bubble Mix Tea, conta que a empresa começou em 2014, depois retornar de uma temporada na China, quando conheceu os chás com bolinhas. A primeira loja foi aberta em Foz do Iguaçu, no Paraná, com um investimento inicial de 60 mil reais. “Para crescer, vimos que seria mais fácil recorrer a franquias. Em 2016, testamos o modelo com um parceiro em Foz do Iguaçu e, no ano seguinte, já aportamos em Curitiba com outro franqueado”, disse.

Hoje, a marca conta com 17 franquias espalhadas pelo Paraná e Santa Catarina. Para este ano, Balotin diz que estão assinados mais quatro contratos. Com isso, deverá chegar ao Rio de Janeiro e Canoas (RS). “Vamos assinar com o franqueado de São Paulo em setembro, que deve começar a operação da loja em novembro”, afirmou o empresário.

A ideia, segundo ele, é fechar o ano com 21 estabelecimentos no Brasil, todos pelo modelo de franquia. “Hoje, já não temos mais lojas próprias. As duas que tínhamos no início foram convertidas em franquias.”

Balotin afirmou que para ser um franqueado é necessário um investimento inicial de 170 mil reais para o modelo quiosque e de 220 reais para a abertura de loja. “A taxa de franquia é de 45 mil reais e o retorno do investimento é em torno de 21 meses”, afirmou o executivo, acrescentando que o gasto médio nos estabelecimentos é de 17 reais.

Segundo ele, as vendas mensais de cada loja são de 4.300 copos de chá. No início do negócio, esse volume não passava de 3.000 unidades. “Sem o sistema de franquia, não conseguiríamos essa expansão em tão pouco tempo. No primeiro semestre, a rede comercializou 50 mil copos por mês, o que significou uma receita de 2,7 milhões de reais”, acrescentou Balotin.

Para o ano, a expectativa é alcançar uma receita de 6 milhões de reais. “Isso sem contar o início da operação dos quatro novos quiosques já acordados. Para a franqueadora, estimamos um faturamento de 2 milhões de reais.”

O executivo acredita que as vendas de bubble tea no país ainda têm mais uns seis anos de sucesso. “Essa é uma tendência que ainda tem tempo para maturar e estabilizar. É um comportamento diferente de outros produtos, como as paletas mexicanas, que tiveram uma aceitação rápida, mas uma rejeição mais rápida ainda. Mesmo assim, já estamos preparando o lançamento de outros itens em nossas franquias, como comidas asiáticas e outros tipos de chá”, disse Balotin.

Bolinhas com sabor

Balotin disse que o chá oferecido no Brasil levou três anos de desenvolvimento antes de ser levado para a rua. “Além disso, preparamos a bebida na hora, por infusão e oferecemos uma combinação de uma série de essências, ingredientes e acompanhamentos exclusivos. Há também as pérolas de tapioca, jellys ou poppings, bolhas de sabor que estouram na boca. Tudo isso fica a critério do cliente”, afirmou.

Ele conta que teve contato com a bebida quando morou em Shizeng, perto de Hong Kong. “Por lá, esse chá é muito vendido e pode ser servido quente ou frio, com o blend original, de frutas vermelhas ou hibisco. Para trazer para o Brasil fizemos alguma adaptação para agradar o paladar do brasileiro”, disse o executivo.

Segundo ele, na versão brasileira há as opções com chá mate, chá preto ou chá verde. As essências, acrescenta, possuem extrato natural, sem conservantes, e são importadas da França, acrescidas com açúcar de cana e beterraba. “Algumas opções têm menos de 10 calorias”, disse Balotin. Há ainda combinações com yakult, café, creamer e frozen, “que pode ser de café ou chocolate branco”.