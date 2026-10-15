Empresário investe US$ 12 milhões e se torna maior acionista da Paranapanema

O empresário brasileiro João Carlos Corrêa de Vagas, o JC Vargas, investiu mais de 12.000.000 de dólares — o equivalente a 56.000.000 de reais — para se tornar o principal acionista da Paranapanema, considerada a maior produtora nacional de cobre refinado.

Apesar de a companhia enfrentar um processo de recuperação judicial desde o final de 2022, com um patrimônio líquido negativo de aproximadamente 7,8 bilhões de reais e dívida líquida em torno de 6 bilhões de reais, a perspectiva futura é positiva devido a uma reestruturação financeira apoiada por credores e investimentos estrangeiros. É o caso do aporte de 40.000.000 de dólares efetuado pela HW Holding LTD, empresa sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O objetivo central do novo investidor, que adquiriu mais de 90 milhões de Ações Ordinárias diretamente na bolsa de valores, é aproveitar o crescimento global na demanda por cobre, estimulado pelas novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e veículos elétricos.

A transação financeira também marca o retorno do executivo ao Brasil após duas décadas de atuação no Exterior, posicionando a única refinaria nacional do setor em direção à retomada das operações e pronta para atrair recursos estratégicos. “Voltar ao Brasil, depois de tantos anos, e investir na Paranapanema é investir na qualidade do produto brasileiro. O cobre é um produto que tem alta demanda global impulsionada por eletricidade, veículos elétricos e chips de inteligência artificial. A Paranapanema é uma das poucas empresas que podem suprir esse mercado”, destaca Vargas.