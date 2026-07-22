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Empresa que fatura R$ 70 mi aposta em IA para reduzir análise de contratos

A chilena Webdox, que atende clientes como Santander, Americanas e CVC, aposta na inteligência artificial integrada para automatizar processos jurídicos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 11h04
Homem branco de cabelo escuro e camisa xadrez azul e branca, sorrindo levemente, com fundo de vidro verde e reflexos
José Manuel Jiménez, CEO da Webdox (Webdox/Divulgação)
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A inteligência artificial começa a transformar uma das áreas mais conservadoras das empresas: o departamento jurídico. A chilena Webdox, especializada em gestão do ciclo de vida de contratos (CLM), aposta nessa mudança para crescer na América Latina. Com faturamento anual de aproximadamente 70 milhões de reais e atuação em 13 países, a empresa afirma que sua plataforma consegue reduzir em até 90% o tempo gasto na análise de contratos ao integrar inteligência artificial diretamente ao sistema de gestão contratual.

Segundo José Manuel Jiménez, CEO da Webdox, o avanço da IA nas empresas passa por uma mudança de mentalidade. Em vez de utilizar ferramentas abertas de inteligência artificial para consultar documentos, a tendência é incorporar a tecnologia aos próprios fluxos corporativos. “Hoje, qualquer empresa consegue digitalizar seus contratos. Isso já não é um diferencial. O que realmente gera valor é transformar esses contratos em inteligência acionável, capaz de mostrar o que está acontecendo, o que vem pela frente e onde estão os riscos”, afirma Jiménez.

Presente em 13 países, a Webdox atende mais de 800 organizações e já gerenciou mais de 10 milhões de contratos. No Brasil, a empresa tem entre os clientes Santander, Americanas, Cobasi, Grupo Marista e CVC. Ao contrário do uso de ferramentas abertas de inteligência artificial, a solução desenvolvida pela empresa opera dentro do ambiente de gestão contratual da companhia.

Na prática, isso significa que a IA consulta apenas informações autorizadas, preserva o contexto jurídico de cada organização e reduz riscos relacionados à segurança de dados e à geração de respostas imprecisas.

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Segundo Jiménez, esse modelo responde a uma preocupação crescente das empresas, especialmente em setores regulados, que passaram a restringir o uso de plataformas públicas de IA para tratar informações sensíveis. “Os contratos são um dos ativos mais importantes de uma empresa. Eles impactam receitas, despesas, compras, compliance, operações e até a velocidade comercial. Por isso, a inteligência precisa estar integrada ao processo, e não funcionando de forma isolada.”

Um dos exemplos citados pela companhia é o da Usina Coruripe, que passou a utilizar a inteligência artificial integrada ao sistema de gestão contratual. Segundo a Webdox, aproximadamente 85% dos fluxos contratuais da empresa passaram a contar com apoio da automação. Em um ano, o departamento jurídico realizou mais de 20 mil consultas aos contratos, com tempo médio de cerca de dez minutos por análise.

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A estratégia da Webdox inclui o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial especializados em contratos, capazes de atuar em fluxos completos de negociação, revisão e monitoramento, sempre dentro de um ambiente controlado e alinhado a práticas de governança.

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