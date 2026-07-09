Empresa que comprou milhões em CDBs do Master confirma possível recuperação extrajudicial

A Oncoclínicas informou que está em tratativas com os credores para formalizar um pedido de recuperação extrajudicial, mostra comunicado enviado ao mercado na noite desta quarta-feira, 8.

“Há, neste momento, tratativas para protocolo de plano de recuperação extrajudicial. Ainda não há, no entanto, uma data definida para a realização do protocolo”, afirmou a empresa.

A declaração foi publicada após reportagem do colunista do O Globo, Lauro Jardim, informar que a empresa entraria em recuperação extrajudicial até a noite desta quarta-feira, 8.

A Oncoclínicas passa por um momento difícil após levar um prejuízo de 433 milhões de reais com os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025.

Continua após a publicidade

A Oncoclínicas encerrou o primeiro trimestre de 2026 com 112 milhões de reais em caixa. Segundo o balanço, a companhia terminou o período com dívidas que somam de 5,3 bilhões de reais e que devem ser pagas nos próximos 12 meses.