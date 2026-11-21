O ex-jogador Ronaldo Fenômeno pode ampliar seus negócios no universo esportivo. A ODDZ Network, empresa responsável pela administração de seus negócios, está em conversas para se tornar sócia do Racket Club, espaço dedicado a esportes de raquetes, bem-estar e recuperação física em São Paulo. As negociações estão em andamento, mas ainda não há acordo fechado.

A aproximação entre as partes já terá um primeiro capítulo na próxima semana. O Galácticos Open, torneio beneficente de tênis que nas últimas edições foi realizado na mansão do ex-jogador, mudará de endereço. Entre os dias 26 e 28 de novembro, o evento será sediado na unidade do Racket Club no Morumbi.

Fundado pelos empresários Arthur Bobadilha, Ricardo Delgado e Thiago Petri, o Racket Club aposta em um modelo que combina a prática de esportes de raquetes com serviços de wellness e recovery. O espaço também vem se posicionando como endereço para eventos corporativos e experiências de relacionamento.

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A eventual entrada da ODDZ no negócio pode representar um novo passo na estratégia de diversificação dos investimentos ligados a Ronaldo, enquanto o Racket Club ganharia um sócio com forte presença no mercado de entretenimento e negócios esportivos.