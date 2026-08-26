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Economia

Empresa chinesa vai explorar minerais brasileiros em parceria com Montes Verdes

Acordo prevê criação de joint venture e meta de receita de US$ 180 milhões em 2027

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 15h00
fábrica da Sigma Lithium
Projeto de mineração de lítio no Brasil (./Divulgação)
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Empresa chinesa vai explorar minerais brasileiros em parceria com Montes Verdes Priorizar nos meus resultados Google

A Gulf Resources, companhia chinesa de capital aberto produtora de bromo e sal bruto, anunciou nesta quarta-feira, 26, que pretende ingressar no setor mineral brasileiro em parceria com a Montes Verdes Participações. Visando oportunidades no país em áreas como lítio, bromo e terras raras, o acordo de cooperação entre as duas empresas foi firmado em 20 de agosto e prevê a criação de uma joint venture (empreendimento conjunto, em inglês). A ideia é combinar os ativos minerais da Montes Verdes com a tecnologia, a experiência industrial e a estrutura comercial da companhia chinesa.

Entre os compromissos estabelecidos pelas empresas está uma previsão de receita para os negócios que forem incorporados à Gulf Resources. A Montes Verdes se comprometeu a garantir que essas operações movimentem pelo menos 180 milhões de dólares (930 milhões de reais, na cotação atual) em vendas em 2027. Trata-se da receita mínima esperada para as atividades que deverão ser consolidadas pela companhia chinesa. Pelo acordo, as vendas também deverão avançar pelo menos 20% ao ano durante os cinco anos seguintes. Não foram detalhadas, contudo, as operações que deverão responder pelo faturamento projetado para 2027.

A entrada no Brasil faz parte da estratégia da Gulf Resources de reduzir a dependência de seu mercado doméstico e ampliar a presença em outros países. A companhia busca, com isso, novas fontes de geração de caixa fora da China. Com a melhora dos preços do bromo, a Gulf Resources avalia que há espaço para ampliar sua atuação internacional. A parceria no Brasil poderá envolver, além do bromo, negócios relacionados a sal bruto, lítio e outros minerais.

Os detalhes da operação ainda estão em negociação. Não foram informados o valor do investimento que será destinado ao projeto, a participação de cada sócia na futura empresa nem quais ativos brasileiros farão parte da estrutura. A Gulf Resources afirmou que as discussões sobre esses pontos seguem em andamento. A Montes Verdes possui negócios ligados à exploração de ouro, manganês, lítio, bromo e terras raras. O comunicado, porém, não especifica quais projetos de terras raras poderão ser incluídos na parceria, nem fornece estimativas de reservas e recursos ou um calendário previsto para a produção.

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