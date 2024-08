Empresa chinesa fundada por brasileiros vai investir R$ 1,5 bi para fábrica no país

Fundada por brasileiros e com sede na China, a Sunset Tires pretende investir 1,5 bilhão de reais na construção de uma fábrica de pneus no Brasil, que operará com a marca XBRI. A empresa já conversa com os governos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Bahia. A Sunset é uma das responsáveis pela invasão de pneus importados da Ásia, já que sua produção provém de fábricas na Tailândia, no Camboja, no Vietnã e na China.

Publicado em VEJA, agosto de 2024, edição VEJA Negócios nº 5