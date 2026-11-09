Empresa chinesa compra CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões

A CSN vendeu sua subsidiária CSN Cimentos para a Huaxin por 12,7 bilhões de reais, mostra comunicado enviado ao mercado na noite deste domingo, 8. A Huaxin é uma das maiores empresas de fabricação de cimento e materiais de construção da China.

O valor da venda está sujeito aos ajustes de fechamento usualmente aplicáveis a operações dessa natureza, incluindo ajustes relacionados à dívida líquida e ao capital de giro da CSN Cimentos na data de fechamento.

Segundo a CSN, a transação constitui uma etapa importante na estratégia da companhia voltada à redução do seu endividamento e o equacionamento da sua estrutura de capital.

A consumação da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para operações dessa natureza, incluindo (i) a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); (ii) a anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e (iii) aprovações regulatórias chinesas aplicáveis.

Continua após a publicidade

“A companhia manterá os seus investidores e o mercado em geral devidamente informados a respeito dos desdobramentos relevantes relacionados à Transação, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis”, conclui a CSN.