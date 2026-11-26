A gaúcha SyGeCom, desenvolvedora de softwares de gestão para o setor de reciclagem, recebeu um investimento do FIDC Yunus, fundo estruturado pela Yunus Negócios Sociais. A iniciativa é cofundada pelo economista Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006. Com a operação, a empresa pretende acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente soluções voltadas a catadores e recicladores autônomos.

Fundada em 2005, em Alvorada (RS), a companhia oferece sistemas de gestão para negócios de diferentes portes, de ferros-velhos a grandes indústrias. As ferramentas abrangem operações como pesagem, controle de estoque, logística, emissão fiscal e gestão financeira.

O modelo de investimento do fundo combina crédito em condições justas e prazos adequados à realidade do negócio com acompanhamento técnico por até cinco anos. O suporte inclui mentorias, treinamentos e conexões estratégicas. A SyGeCom pretende ampliar a oferta de soluções móveis para profissionais que atuam na ponta da cadeia e muitas vezes não têm acesso a computadores.

Um levantamento da própria empresa, elaborado a partir de sua base de clientes, dimensiona a movimentação do setor. Em 2025, foram registradas 11,1 milhões de toneladas de resíduos nos sistemas da SyGeCom, movimentadas por 323,5 mil fornecedores cadastrados e mais de 1,5 mil clientes ativos em todos os estados brasileiros. Como um mesmo resíduo pode passar por três negócios de portes distintos, pelo menos 3,7 milhões de toneladas correspondiam a materiais únicos. Pessoas físicas representaram 84,9% dos fornecedores que negociaram materiais.

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“Receber o investimento de uma organização criada pelo professor Yunus, referência mundial em negócios sociais, é um reconhecimento de que a tecnologia que construímos leva mais profissionalização a catadores, microempreendedores e empresas de todo o país”, afirma Dinho Machado, CEO do Grupo SyGeCom, em nota à imprensa.