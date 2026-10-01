Empresa australiana fecha acordo de R$ 3,5 bi por projeto de terras raras em MG
Aquisição da Meteoric pela Lynas será paga com ações e depende de aprovação no Brasil; desenvolvimento do projeto exigirá investimento adicional
A australiana Lynas Rare Earths anunciou um acordo para comprar a Meteoric Resources, responsável pelo projeto de terras raras Caldeira, em Minas Gerais, por 968 milhões de dólares australianos, aproximadamente 3,5 bilhões de reais. A operação, divulgada nesta quinta-feira, 1º, na Austrália, dará à mineradora acesso a uma nova fonte de matérias-primas utilizadas na fabricação de ímãs para veículos elétricos e turbinas eólicas.
O pagamento será integralmente em ações. Os investidores da Meteoric receberão 0,0207 ação da Lynas por papel e passarão a deter aproximadamente 5,9% da compradora. Pelas cotações de fechamento de 30 de setembro, a oferta representa um prêmio de 68,4% sobre o preço da ação da Meteoric, ou seja, esse percentual acima do valor negociado na bolsa.
Além da aquisição, a Lynas estima que desenvolver o Caldeira exigirá mais de 500 milhões de dólares americanos, cerca de 2,6 bilhões de reais. A companhia pretende estudar etapas adicionais de processamento no Brasil e a integração do empreendimento às suas operações na Austrália e na Malásia. A instalação dessas etapas em território brasileiro ainda é uma possibilidade em avaliação.
As terras raras são empregadas em produtos como computadores, celulares, motores elétricos e equipamentos militares. Seu uso em ímãs permanentes torna esses materiais relevantes para a indústria de energia eólica e de veículos elétricos.
Aprovação no Brasil
A compra depende do aval dos acionistas, da Justiça e dos órgãos reguladores, incluindo o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos, no Brasil.
Criado pela legislação sancionada em 16 de setembro, o conselho tem entre suas atribuições homologar mudanças de controle de empresas com direitos minerários relacionados a minerais críticos e estratégicos. A nova política busca ampliar o beneficiamento e a transformação desses materiais no país, aumentando a participação brasileira nas etapas industriais da cadeia.
Enquanto a aquisição tramita, a Lynas disponibilizará uma linha de financiamento de até 110 milhões de dólares australianos, aproximadamente 396 milhões de reais, para o desenvolvimento do projeto e despesas da Meteoric.