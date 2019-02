Empresa aérea argentina ‘low cost’ tem autorização para operar no Brasil

A empresa aérea argentina low cost (baixo custo), Flybondi, recebeu autorização para funcionar no Brasil. A permissão foi públicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na edição desta sexta-feira, 15, do Diário Oficial da União.

Segundo a Anac, a aérea argentina poderá abrir uma empresa no Brasil para oferecer serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal. Para dar início às operações, no entanto, a empresa precisa ainda da autorização operacional.

Para ser autorizada a voar pelo país, a Flybondi deverá comunicar a Anac, após a abertura da empresa, sobre quais trechos pretende operar no país. Questionada, a empresa não deu previsão de quando esse trâmite deverá acontecer.

Hoje, a única empresa a operar em modo low cost no Brasil é a chilena Sky Airlines, que também voa na Argentina e no Peru. O único destino para os brasileiros é Santiago, saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

A argentina, Avian, subsidiária da Avianca possui autorização operacional, mas por interesses próprios, ainda não começou a operar no país.

A europeia Norwegian está nos trâmites finais para conseguir sua autorização, e de acordo com a Anac, não há previsão de começo de atuação no mercado brasileiro.

Segundo a Anac, a entrada de empresas aéreas que operam em modo low cost trouxe “um novo modelo de negócios ao mercado, mostrando novas possibilidades de escolha aos passageiros (ante a oferta de passagens mais baratas com produtos mais simples) e forçando as empresas já atuantes a rever seus produtos para poder concorrer com a novidade”.