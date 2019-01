Empresa acha interessados em alugar garagem para guardar móveis

Você tem um espaço vazio na garagem ou mesmo dentro de casa? Já pensou em ganhar dinheiro com ele? Essa é a proposta da startup Cabemcasa, que faz a intermediação entre pessoas interessadas em alugar espaços dentro de casa e interessados em lugares para guardar de móveis a veículos.

A ideia surgiu ainda em 2016, quando o atual CEO da empresa, João Paulo Albuquerque, precisava de um lugar para guardar os móveis de um bar em reforma do qual era sócio. O custo-benefício de deixar os objetos em uma casa próxima ao empreendimento falou mais alto do que alugar um espaço em um guarda-volumes convencional.

“Era uma opção mais barata e conveniente. Fizemos uma busca e percebemos que não tinha nenhuma plataforma que pudéssemos usar para guardar as coisas para gente”, contou Albuquerque.

Para fazer uso da ferramenta é simples: os que querem alugar um espaço devem preencher um cadastro no site da empresa e incluir fotos e dados sobre o local, explicou o CEO. O processo é gratuito e o locatário (ou guardião) define o preço do espaço. Em caso de dúvidas, a Cabemcasa sugere um valor, de acordo com a média de preços da região e pelas características do local. A startup recebe 20% do valor cobrado pela locação do espaço.

Os usuários que estão em busca de um espaço vão selecionar a região em que querem fazer a locação e terão acesso a uma lista com os locais cadastrados, com valor, foto e informações do guardião do local.

“Geralmente, o Facebook do guardião aparece no perfil do site, o que aumenta a sensação de segurança. Queremos criar uma comunidade de pessoas confiáveis. Antes de aprovar a locação verificamos os documentos dos guardiões, a pessoa precisa mandar CPF, RG e comprovante de residência”, disse Albuquerque.

Com um investimento de 70 mil reais, os sócios João Albuquerque e Marlon Pascoal, diretor de tecnologia e co-fundador, têm cerca de 300 pessoas cadastradas no site. O lançamento oficial da ferramenta foi no início deste mês, quando os internautas começaram a alugar espaços.

“Ainda estamos entendendo o mercado, não temos metas muito claras, mas esperamos ter de cinco a 10 mil usuários cadastrados até o final do ano”, contou Albuquerque.

A expectativa é fechar entre 40 e 50 transações mensais, segundo o CEO. Além de alugar espaços para armazenamento de pertences, a Cabemcasa também permite a locação de garagens para veículos.