Emprego nos EUA começa a esfriar e empurra bolsas para o azul

Um dos grandes dilemas dos investidores em suas apostas para o futuro das taxas de juros nos EUA é o mercado de trabalho. Desde a pandemia, a criação de vagas e a taxa de desemprego estão em níveis sólidos. E aí a teoria econômica diz que, com tanta gente empregada e podendo barganhar salários, há espaço para a inflação continuar subindo, o que justifica a manutenção dos juros altos.

Hoje, os EUA divulgam os dados da criação de empregos pelo setor privado, um relatório produzido pela empresa ADP (de folhas de pagamento) e que funciona como uma prévia dos dados oficiais de desemprego. Acontece que o período de firme geração de vagas parece estar ficando para trás. Ontem o relatório Jolts mostrou o menor nível de vagas abertas desde 2021, um sinal de desaceleração da economia americana. Investidores vão usar o ADP para validar essa leitura.

Os dados de emprego mais fracos poderiam funcionar como um estímulo para o Fed ser mais generoso nos cortes de juros neste ano, isso depois de investidores terem comprado a ideia de que, neste ano, o BC americano promoverá apenas dois cortes na “Selic” deles.

Essa aposta ajudou a dar uma trégua no pessimismo que havia se instalado no mercado de ações. Nesta quarta, os futuros americanos voltam a subir, mesmo sinal das bolsas europeias. Já o Brasil continua em dificuldades.

O Ibovespa não tem conseguido acompanhar a recuperação do exterior e continua caindo para a casa dos 120 mil pontos. O dólar tem subido firme para R$ 5,30. Acontece que a melhora no ambiente dos países ricos ainda não se refletiu na recuperação das commodities. O minério de ferro afundou a US$ 113 por tonelada na China, enquanto o petróleo continua abaixo dos US$ 80, combo que tende a afetar gigantes da bolsa brasileira.

Isso sem falar em Brasília, que está às voltas com a PEC das “blusinhas”, a proposta de taxação de compras internacionais de até US$ 50 . O Senado tentou tirar o tema, que foi infiltrado no projeto Mover, de estímulo ao setor automotivo, e a reação da Câmara foi ameaçar com o engavetamento do projeto. O tema volta hoje à pauta.

Agenda do dia

9h: IBGE anuncia produção industrial de abril

9h15: Relatório ADP de criação de empregos no setor privado de maio nos EUA

14h30: BC divulga fluxo cambial de maio

16h: Sessão do Senado que pode votar lei sobre o programa Mover

