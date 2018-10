Emprego dos sonhos paga R$ 100 mil para viajar o país todo

A Serasa Consumidor anunciou nesta sexta-feira que abriu as inscrições para o processo seletivo do programa Emprego dos Sonhos. O programa seleciona uma pessoa para viajar o Brasil e coletar histórias sobre educação financeira. Um dos atrativos é a remuneração anual de 100.000 reais.

O contrato de trabalho será de um ano. Nesta edição, o ganhador visitará escolas públicas primárias para saber o que está sendo feito para melhorar a educação financeira das crianças.

O novo funcionário também será responsável pelo agendamento de entrevistas e encontro com professores, produção de conteúdo, visitação às escolas e realização de pesquisas. As informações coletadas serão disponibilizadas em formato de vídeo no site Emprego dos Sonhos.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de outubro no site do programa. Para participar, é necessário possuir mais de 18 anos, carteira de trabalho e disponibilidade para viajar entre 3 de dezembro de 2018 e 12 de outubro de 2019.

Durante o processo seletivo, os participantes devem responder a um questionário e criar um vídeo de até 40 segundos dizendo como ensinariam educação financeira nas escolas.

Os aprovados serão selecionados por voto popular para avançar no processo. As etapas seguintes incluem entrevistas e dinâmicas presenciais.