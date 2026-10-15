Empregado CLT trabalha mais e é o mais beneficiado pelo fim do 6×1; veja números

Os trabalhadores formais, grupo que abarca em sua grande maioria os empregados com carteira assinada, devem ser os mais beneficiados pela aprovação em definitivo do projeto que reduz a jornada de trabalho e acaba com a jornada 6×1.

Isto acontece não só porque é para os trabalhadores formais que acabam valendo as leis que tocam nos direitos trabalhistas, mas, principalmente, porque são eles que representam o grosso dos que trabalham mais do que 40 horas por semana atualmente. Entre os trabalhadores informais, a maioria das categorias trabalha menos do que isso.

É o que indica um levantamento feito por Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas especializado em mercado de trabalho. Duque levantou quanto trabalham em média, por semana, as pessoas que estão nos 12 grandes setores da economia, divididas também entre entre formais e informais. Para isso, foram usados os dados de mercado de trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colhidos em 2024.

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A PEC que terminou com 6×1 foi aprovada nesta quarta-feira pelo Senado e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que possa começar a entrar em vigor. A lei reduziu a jornada de 44 para 40 horas semanais e também aumentou os dias de descanso obrigatório de um para dois por semana.

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Duque levantou quanto trabalham em média, por semana, as pessoas que estão nos 12 grandes setores da economia, divididas também entre entre formais e informais. Para isso, foram usados os dados de mercado de trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números mostram que, dos 12 grandes setores da economia, em 10 a média de horas trabalhadas por semana, para os formais, passa das 40 horas. Já entre os informais, acontece o oposto: em 10 dos 12 se trabalha menos do que isso.

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O único grupo de informais que trabalha mais do que 40 horas semanais é o de transportes – categoria em que entram, por exemplo, motoristas autônomos ligados a aplicativos de carona e de entregas, além de caminhoneiros.

De outro lado, os únicos grupos de trabalhadores com registro formal que trabalham menos do que 40 horas são o do setor financeiro, como em bancos, e da administração pública, caso dos servidores. A jornada média deles é de pouco menos de 39 horas semanais.

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Os números do IBGE medem apenas as jornadas em horas semanais, e não há coletas de dados sobre o número de dias trabalhados pelas pessoas. A jornada semanal é, de toda forma, utilizada como um indicativo dos que trabalham mais e menos.

O grupo que menos trabalha são os informais de “outros serviços”, grande categoria em que entram a maior parte dos serviços, de restaurantes e cabeleireiros a cursos e serviços de segurança. Considerado apenas o comércio, entre os formais a jornada média é de 42,5 horas e, entre os informais, 40.

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