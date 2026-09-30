Empreendimento de R$ 304 milhões aposta em aluguel por temporada em Santa Catarina

Ler Resumo





A parceria entre Alumbra e Housi no litoral de SC revoluciona o mercado imobiliário com o ICONIC Brava Home. O modelo permite que proprietários lucrem com aluguel por temporada, gerenciado pela Housi, enquanto mantêm o uso pessoal. A iniciativa capitaliza o forte crescimento do turismo na região, onde short-stay já supera hotéis.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O avanço dos imóveis alugados por temporada no litoral de Santa Catarina está abrindo espaço para novos modelos de negócios no mercado imobiliário. A Alumbra Empreendimentos Design fechou uma parceria com a Housi para operar 350 unidades destinadas a estadias de curta duração no ICONIC Brava Home, empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) de 304 milhões de reais na Praia Brava.

Pelo acordo, a Alumbra será responsável pelo desenvolvimento e pela comercialização dos apartamentos, enquanto a Housi ficará encarregada da operação das unidades que forem disponibilizadas para locação. A empresa cuidará de serviços como reservas, atendimento aos hóspedes, concierge, limpeza e processos de entrada e saída.

O modelo permite que os compradores mantenham os apartamentos como patrimônio e decidam quando utilizá-los para moradia ou lazer e quando disponibilizá-los para hospedagens de curta duração. A proposta busca aproveitar o crescimento desse tipo de acomodação em uma das regiões mais valorizadas do litoral catarinense.

Segundo dados apresentados pela empresa, os imóveis alugados responderam por 40,2% das hospedagens no litoral de Santa Catarina durante a temporada de verão de 2026, superando hotéis e pousadas, que concentraram 32,9%. Airbnb e Booking intermediaram 50,6% das locações por temporada. O movimento ocorre em meio ao crescimento do turismo no estado. Santa Catarina recebeu 565,7 mil turistas estrangeiros entre janeiro e agosto de 2025, aumento de 66,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O gasto médio dos turistas com hospedagem chegou a 4. 359 reais, 26% acima da média histórica da pesquisa citada pela companhia.

Continua após a publicidade

Para os proprietários que aderirem à operação de short stay, a projeção apresentada pela Alumbra é de uma receita mensal entre 8 mil e 9 mil reais com as estadias, considerando uma taxa de ocupação superior a 70% ao mês. Por se tratar de uma estimativa da empresa, o valor efetivamente obtido dependerá do desempenho da unidade e da ocupação. “A ideia foi estruturar um residencial que acompanhasse a realidade da Praia Brava. O comprador continua adquirindo um imóvel da Alumbra, mas passa a ter uma operação especializada para administrar as estadias quando a unidade estiver destinada ao short stay”, afirma Alex Sales, fundador da Alumbra Empreendimentos Design.

Diferentemente de uma locação residencial convencional, com contratos mais longos, o modelo de curta duração permite que o imóvel seja disponibilizado por períodos menores e acompanhe a demanda de turistas, eventos e temporadas de maior movimento. A estratégia também permite ao proprietário alternar períodos de uso próprio e de locação.

Continua após a publicidade

Apesar da estrutura de serviços oferecida pela Housi, a incorporadora ressalta que o empreendimento permanece residencial. “Não estamos criando um hotel dentro de um residencial. Estamos permitindo que o comprador tenha uma estrutura profissional para administrar o imóvel quando decidir disponibilizá-lo para hospedagens de curta duração”, diz Sales.