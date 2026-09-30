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Empreendimento de R$ 304 milhões aposta em aluguel por temporada em Santa Catarina

Projeto na Praia Brava terá 350 unidades administradas pela Housi para locações de curta duração

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 10h30 | Atualizado em 30 set 2026, 10h38
Homem de pele clara, barba rala, cabelo escuro, vestindo blazer preto e camisa branca, sentado em um sofá bege ao lado de um urso de pelúcia gigante com camiseta preta Housi Smart Living Alumbra
Alex Sales, fundador da Alumbra Empreendimentos Design e mascote da Housi (Alumbra Empreendimentos Design/Divulgação)
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O avanço dos imóveis alugados por temporada no litoral de Santa Catarina está abrindo espaço para novos modelos de negócios no mercado imobiliário. A Alumbra Empreendimentos Design fechou uma parceria com a Housi para operar 350 unidades destinadas a estadias de curta duração no ICONIC Brava Home, empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) de 304 milhões de reais na Praia Brava.

Pelo acordo, a Alumbra será responsável pelo desenvolvimento e pela comercialização dos apartamentos, enquanto a Housi ficará encarregada da operação das unidades que forem disponibilizadas para locação. A empresa cuidará de serviços como reservas, atendimento aos hóspedes, concierge, limpeza e processos de entrada e saída.

O modelo permite que os compradores mantenham os apartamentos como patrimônio e decidam quando utilizá-los para moradia ou lazer e quando disponibilizá-los para hospedagens de curta duração. A proposta busca aproveitar o crescimento desse tipo de acomodação em uma das regiões mais valorizadas do litoral catarinense.

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Segundo dados apresentados pela empresa, os imóveis alugados responderam por 40,2% das hospedagens no litoral de Santa Catarina durante a temporada de verão de 2026, superando hotéis e pousadas, que concentraram 32,9%. Airbnb e Booking intermediaram 50,6% das locações por temporada. O movimento ocorre em meio ao crescimento do turismo no estado. Santa Catarina recebeu 565,7 mil turistas estrangeiros entre janeiro e agosto de 2025, aumento de 66,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O gasto médio dos turistas com hospedagem chegou a 4. 359 reais, 26% acima da média histórica da pesquisa citada pela companhia.

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Para os proprietários que aderirem à operação de short stay, a projeção apresentada pela Alumbra é de uma receita mensal entre 8 mil e 9 mil reais com as estadias, considerando uma taxa de ocupação superior a 70% ao mês. Por se tratar de uma estimativa da empresa, o valor efetivamente obtido dependerá do desempenho da unidade e da ocupação. “A ideia foi estruturar um residencial que acompanhasse a realidade da Praia Brava. O comprador continua adquirindo um imóvel da Alumbra, mas passa a ter uma operação especializada para administrar as estadias quando a unidade estiver destinada ao short stay”, afirma Alex Sales, fundador da Alumbra Empreendimentos Design.

Diferentemente de uma locação residencial convencional, com contratos mais longos, o modelo de curta duração permite que o imóvel seja disponibilizado por períodos menores e acompanhe a demanda de turistas, eventos e temporadas de maior movimento. A estratégia também permite ao proprietário alternar períodos de uso próprio e de locação.

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Apesar da estrutura de serviços oferecida pela Housi, a incorporadora ressalta que o empreendimento permanece residencial. “Não estamos criando um hotel dentro de um residencial. Estamos permitindo que o comprador tenha uma estrutura profissional para administrar o imóvel quando decidir disponibilizá-lo para hospedagens de curta duração”, diz Sales.

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