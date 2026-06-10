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Emirates promove as primeiras mulheres dos Emirados Árabes a comandantes de aeronaves

Hanan Mohammed Jawad e Bakhita Al Mheiri receberam a quarta listra e passaram a comandar aeronaves Boeing 777 da companhia

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h43
Duas mulheres pilotos sorridentes, usando uniformes azuis-marinho com faixas douradas nas mangas e bonés pretos, posam em frente a uma grande janela de aeroporto, com aviões e veículos ao fundo
As comandantes Hanan Mohammed Jawad e Bakhita Al Mheiri, primeiras mulheres dos Emirados Árabes Unidos a alcançar o posto máximo na cabine da Emirates. (EMIRATES AIRLINE/Reprodução)
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A Emirates anunciou a promoção de duas pilotos ao cargo de comandante de aeronaves, um marco inédito na história da companhia aérea. Hanan Mohammed Jawad e Bakhita Al Mheiri tornaram-se as primeiras mulheres dos Emirados Árabes Unidos a alcançar o posto máximo na cabine de comando da empresa.

As duas receberam oficialmente neste ano a chamada “quarta listra”, símbolo do cargo de comandante, e passaram a operar aeronaves Boeing 777 da companhia.

O avanço das profissionais foi celebrado pela Emirates como um passo importante dentro da estratégia de desenvolvimento de talentos locais e de ampliação da participação feminina em posições de liderança na aviação.

“Estamos imensamente orgulhosos de Hanan e Bakhita por se tornarem as primeiras comandantes emiratis da Emirates, uma conquista merecida que reflete anos de dedicação, profissionalismo e trabalho árduo”, afirmou Hassan Alhammadi, vice-presidente sênior de Operações de Voo da companhia.

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As duas pilotos construíram toda a carreira na Emirates após ingressarem no Programa Nacional de Pilotos Cadetes, iniciativa criada para formar cidadãos dos Emirados Árabes Unidos para atuar na aviação comercial.

Hanan Mohammed Jawad entrou no programa em 2008 e acumula mais de 9.250 horas de voo. Segundo a piloto, a inspiração para seguir carreira surgiu ainda na adolescência, quando viu pela televisão a primeira mulher piloto dos Emirados Árabes Unidos.

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“Receber minha quarta listra é um marco que me enche de orgulho, mas não a vejo como o destino final. Este é apenas o começo”, afirmou.

Bakhita Al Mheiri iniciou sua trajetória na companhia em 2011. Ao comentar a promoção, destacou o papel da mentoria recebida ao longo da carreira.

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“Uma das lições mais importantes que aprendi nessa jornada foi a importância de transmitir conhecimento e experiência para as próximas gerações”, disse.

Lançado em 1993 e financiado integralmente pelo Grupo Emirates, o Programa Nacional de Pilotos Cadetes já formou centenas de profissionais que hoje ocupam cargos de comandante, instrutor de voo e liderança na companhia e em outras organizações da aviação dos Emirados Árabes Unidos.

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Segundo a empresa, a promoção das duas comandantes faz parte da estratégia de “emiratização” do grupo, política voltada para ampliar a presença de cidadãos do país em funções técnicas e de liderança. Atualmente, a Emirates emprega milhares de profissionais dos Emirados em áreas como operações, engenharia, tecnologia e gestão.

 

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