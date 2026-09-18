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Embraer testa apetite de clientes por C-390 armado com mísseis da Anduril

Fabricante recebeu consultas de forças aéreas estrangeiras sobre quando a nova configuração poderá ser incorporada às frotas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 09h00 | Atualizado em 18 set 2026, 09h16
Gomes Neto: a competição no setor está cada vez mais acirrada
Arsenal - Gomes Neto, da Embraer: negócios com forças aéreas estrangeiras (Embraer/Divulgação)
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Embraer testa apetite de clientes por C-390 armado com mísseis da Anduril Priorizar nos meus resultados Google

A Embraer, comandada por Francisco Gomes Neto, apresentou a clientes e potenciais compradores uma proposta para equipar o cargueiro militar C-390 Millennium com mísseis da americana Anduril, especializada em sistemas de defesa. Segundo a fabricante brasileira, a novidade despertou interesse imediato, com consultas de forças aéreas estrangeiras sobre quando ela poderá ser incorporada às frotas. Ainda não há, contudo, prazo definido.

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