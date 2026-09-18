Embraer testa apetite de clientes por C-390 armado com mísseis da Anduril
Fabricante recebeu consultas de forças aéreas estrangeiras sobre quando a nova configuração poderá ser incorporada às frotas
A Embraer, comandada por Francisco Gomes Neto, apresentou a clientes e potenciais compradores uma proposta para equipar o cargueiro militar C-390 Millennium com mísseis da americana Anduril, especializada em sistemas de defesa. Segundo a fabricante brasileira, a novidade despertou interesse imediato, com consultas de forças aéreas estrangeiras sobre quando ela poderá ser incorporada às frotas. Ainda não há, contudo, prazo definido.