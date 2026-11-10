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Embraer mira expansão dos negócios após avanço do lucro e das margens

Companhia reportou lucro líquido de R$ 1,62 bilhão no acumulado de 2026 até setembro e revisou para cima projeções de receita e fluxo de caixa

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h23
Avião militar Embraer KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira, camuflado em tons de verde e cinza, voando no céu azul claro
A expectativa da Embraer é avançar nas negociações para a venda do cargueiro KC-390 aos Estados Unidos e à Índia (Marcos Corrêa/PR/.)
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Após registrar alta no lucro, expansão das margens e revisão para cima das projeções de receita para 2026, a Embraer começou a estudar novas oportunidades de crescimento. Entre as possibilidades estão a ampliação dos negócios de suporte e serviços, a expansão na aviação executiva e o avanço no segmento militar. A companhia projeta um crescimento de 137% na receita com suporte e serviços até 2030. Já as entregas de aeronaves previstas para 2027 e 2028 podem movimentar entre 400 bilhões e 450 bilhões de dólares.

Mais cedo, a Embraer reportou lucro líquido atribuível aos acionistas de 1,62 bilhão de reais no acumulado de 2026 até setembro, alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

No terceiro trimestre, porém, o lucro líquido recuou 41,1%, de 622,6 milhões para 366,7 milhões de reais na comparação anual. A queda foi provocada pelo aumento das despesas financeiras líquidas, relacionadas à marcação a mercado de ações do plano de incentivo de longo prazo (ILP), além de maiores gastos com impostos.

Para os analistas do Safra, o balanço foi positivo, impulsionado pelo desempenho operacional da companhia. A receita somou 30,9 bilhões de reais nos nove primeiros meses do ano, crescimento de 12,3% na comparação anual e resultado 4% superior ao estimado pelo banco. O desempenho também levou a fabricante a revisar suas projeções para o ano.

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Em comunicado, a Embraer informou que agora espera uma receita entre 8,4 bilhões e 8,6 bilhões de dólares em 2026, acima da faixa anterior, de 8,2 bilhões a 8,5 bilhões de dólares. A projeção de fluxo de caixa livre ajustado também foi elevada: passou de 400 milhões para 700 milhões de dólares.

Com a melhora das perspectivas financeiras, a companhia mira uma expansão das operações nos próximos anos. A meta é entregar 200 aeronaves entre 2027 e 2028, o que, segundo a empresa, pode representar uma movimentação financeira de 400 bilhões a 450 bilhões de dólares.

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“Estimamos esse volume de entregas com esse ganho em meio ao nosso foco de reduzir custos e aumentar a rentabilidade”, afirmou Francisco Gomes Neto, presidente-executivo da Embraer, durante a teleconferência de resultados.

Suporte e aviação militar estão entre as apostas da Embraer

Na avaliação de Gomes Neto, a área de suporte e serviços deve concentrar uma das principais oportunidades de crescimento da companhia nos próximos anos. Com o aumento das vendas de aeronaves no mercado internacional, a fabricante também espera ampliar a oferta de serviços de manutenção e assistência técnica aos clientes.

Nesse segmento, a Embraer mantém um contrato com a Pratt & Whitney que gera receita média de cerca de 230 milhões de dólares e pode alcançar 600 milhões de dólares até 2030. A projeção representa um avanço de 137% nos próximos quatro anos. “Essa será uma das principais avenidas de crescimento da Embraer nos próximos anos”, disse o executivo.

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Na aviação militar, a companhia também trabalha para ampliar sua presença internacional. A expectativa é avançar nas negociações para a venda do cargueiro KC-390 aos Estados Unidos e à Índia. Segundo Gomes Neto, as conversas com os governos dos dois países continuam, e a empresa mantém o otimismo em relação à possibilidade de fechar contratos. O modelo já foi vendido a países como Grécia, Colômbia e Suécia.

Paralelamente, a Embraer iniciou estudos para avaliar a possibilidade de desenvolver aeronaves de outros portes e entrar em novos mercados. A iniciativa ainda está em estágio inicial, e não há decisões sobre os caminhos que a companhia poderá seguir para diversificar suas operações.

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O executivo ressaltou, porém, que qualquer movimento de expansão deverá respeitar a capacidade financeira da empresa. Em um cenário de juros elevados, a fabricante não pretende sacrificar a saúde do balanço para acelerar o crescimento. “Nosso foco é crescer nossas frentes de negócios com responsabilidade sobre os resultados da companhia, sem pressionar o endividamento e respeitando nosso fluxo de caixa”, afirmou Gomes Neto.

O resultado do terceiro trimestre reforçou a avaliação positiva do mercado sobre a operação da Embraer, especialmente diante do crescimento da receita e da revisão das projeções financeiras. Com perspectivas mais favoráveis para a geração de caixa, a companhia começa a desenhar novas possibilidades de expansão. Por ora, porém, as prioridades são ampliar a receita com serviços e suporte e avançar nas negociações internacionais para a venda de aeronaves militares.

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