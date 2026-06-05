A perspectiva de novas vendas internacionais dos caças Gripen, fabricados pela sueca Saab, pode ampliar a participação da Embraer na produção da aeronave e reforçar o papel do Brasil como um dos centros globais de fabricação do modelo. A expectativa ganhou força após a Ucrânia anunciar a intenção de adquirir 20 unidades do Gripen E, em um negócio que ainda depende da assinatura de contrato entre as partes.

Segundo o presidente e CEO da Saab, Micael Johansson, a empresa avalia utilizar tanto sua unidade em Linköping, na Suécia, quanto a estrutura instalada em Gavião Peixoto (SP), operada em parceria com a Embraer, para atender à demanda de clientes atuais e futuros. O executivo afirmou, porém, que ainda não foi definida qual das duas instalações ficará responsável pela produção das aeronaves destinadas à Ucrânia.

“Ainda não selecionamos exatamente onde as aeronaves ucranianas serão fabricadas, mas esses são os hubs que temos. Portanto, a demanda para a fabricação de caças se dará tanto no Brasil quanto em Linköping, na Suécia”, declarou Johansson a jornalistas no início de junho.

O interesse ucraniano pelos caças foi anunciado pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, e pelo primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. Além da compra de 20 aeronaves novas, a Ucrânia deverá receber em 2027 outras 16 unidades de uma versão mais antiga do Gripen doadas pela Suécia.

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Embora o acordo definitivo ainda não tenha sido firmado, o Ministério da Defesa ucraniano indicou que a negociação pode ser concluída nos próximos meses. A operação foi viabilizada após a aprovação, pela União Europeia, de um pacote de empréstimos de 90 bilhões de euros para o governo da Ucrânia. As entregas dos novos Gripen E estão previstas para começar a partir de 2030.

Durante anúncio conjunto com Kristersson, Zelensky afirmou que o país reservou 2,5 bilhões de euros desse financiamento para a aquisição dos caças. Segundo ele, a intenção da Ucrânia é ampliar as compras futuramente e adquirir até 150 aeronaves Gripen E, conforme previsto em uma carta de intenções assinada pelos dois países no ano passado.

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A parceria entre Saab e Embraer vem se consolidando após a escolha do Gripen pela Força Aérea Brasileira (FAB), em 2014. Dos 36 Gripen encomendados pela FAB, 15 terão a montagem final realizada na unidade da Embraer em Gavião Peixoto. As entregas das aeronaves ao Brasil estão previstas para serem concluídas até 2032.

Em março, a Embraer apresentou o primeiro Gripen E produzido integralmente no Brasil. Menos de três meses depois, Johansson afirmou que a Saab pretende ampliar sua capacidade produtiva tanto na Suécia quanto no Brasil, aproveitando a existência dos dois polos industriais para atender ao aumento da demanda internacional.