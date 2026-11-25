As ações da Embraer derretem no pregão desta quarta-feira, 25, após o governo dos Estados Unidos anunciar uma proposta de tarifa de 10% sobre a importação de aeronaves brasileiras. A medida, caso seja implementada, pode afetar as exportações da fabricante para o mercado americano.

Por volta das 14h45, os papéis da Embraer recuavam 4,39%, cotados a 102,78 reais. O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta propostas de tarifas aduaneiras contra 14 economias, sob a alegação de que esses países subsidiam suas indústrias de maneira considerada ilícita por Washington.

“Hoje propomos uma série de tarifas seletivas para responder a esse problema de superprodução”, afirmou Jamieson Greer, representante comercial da Casa Branca, em entrevista à CNBC.

No caso do Brasil, a proposta prevê tarifas adicionais sobre produtos brasileiros, incluindo aeronaves, sob a justificativa de que Brasília não adotou medidas para atender às preocupações comerciais americanas. A alíquota sobre aviões pode chegar a 10%.

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Em nota, a Embraer afirmou que está analisando o relatório publicado nesta quarta-feira, 25, pelo governo americano, referente à investigação conduzida com base na Seção 301 sobre o Brasil. Segundo a companhia, o documento indica que Washington considera aplicar uma tarifa adicional de 10% sobre a importação de aeronaves acabadas produzidas no país.

Atualmente, os produtos da Embraer exportados para os Estados Unidos não estão sujeitos a tarifas. A companhia defende a manutenção do regime de tarifa zero para a indústria aeroespacial global, em vigor desde a década de 1980.

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A fabricante também ressaltou sua presença no mercado americano, onde investe há mais de 45 anos. A empresa mantém instalações industriais, possui 3,5 bilhões de dólares em ativos e emprega mais de 2.500 funcionários no país.

“Esses investimentos geram benefícios econômicos para os Estados Unidos e o Brasil, incluindo um superávit comercial de 8 bilhões de dólares para a economia americana nos próximos cinco anos”, diz a empresa.