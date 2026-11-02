Embraer anuncia acordo com a Grécia e consolida alta da carteira antes de divulgação de balanço

A Embraer encerrou o terceiro trimestre de 2026 com uma carteira de pedidos de 35,7 bilhões de dólares, o maior volume já registrado pela fabricante brasileira de aeronaves. O montante representa um crescimento de 3% em relação ao trimestre anterior e de 14% na comparação com o mesmo período de 2025. O resultado, divulgado em 23 de outubro, marca o sétimo recorde trimestral consecutivo da companhia.

O desempenho positivo foi registrado em todas as divisões da empresa. A Aviação Comercial terminou setembro com uma carteira de 15,8 bilhões de dólares, avanço anual de 4%. Já a Aviação Executiva alcançou 8,2 bilhões de dólares, alta de 12% em 12 meses. Na divisão de Defesa & Segurança, o volume chegou a 6,1 bilhões de dólares, expansão de 56% na mesma base de comparação. Em Serviços & Suporte, a carteira atingiu 5,6 bilhões de dólares, crescimento anual de 14%.

Na aviação comercial, o resultado foi impulsionado por encomendas de aeronaves da família E2 feitas por empresas como Grupo Abra, Binter, Luxair e ANA Holdings. Na área de Defesa, um dos destaques foi a venda de dois cargueiros KC-390 Millennium para a Força Aérea Colombiana. A fabricante também registrou novos contratos de longo prazo para manutenção de frotas e soluções digitais.

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A companhia entregou 66 aeronaves entre julho e setembro, número 2% superior ao do segundo trimestre e 6% maior do que o registrado no mesmo intervalo de 2025. Nos primeiros nove meses do ano, foram 175 aviões entregues, crescimento de 14% em relação ao período equivalente do ano passado.

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Venda de jatos para a Grécia

Nesta segunda-feira, 2, a Embraer anunciou um novo negócio no mercado europeu de defesa. O governo da Grécia confirmou a aquisição de três aeronaves KC-390 Millennium, com possibilidade de ampliar a encomenda em outras três unidades. A negociação foi viabilizada por um acordo entre os governos grego e português, e a primeira entrega está prevista para 2027. Com a operação, a Força Aérea Helênica passa a integrar o grupo de operadores do cargueiro brasileiro. Como o anúncio ocorreu após o encerramento do terceiro trimestre, o contrato não está contemplado na carteira de pedidos de 35,7 bilhões de dólares registrada em setembro.

A Embraer divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre em 10 de novembro, conforme o calendário de eventos de sua área de Relações com Investidores.