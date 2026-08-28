ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Em ritmo de obras: Sabesp busca conciliar universalização, eficiência e modicidade tarifária

Após a privatização, companhia de saneamento mais que dobra os investimentos e reforça a segurança hídrica

Por Ernesto Yoshida 28 ago 2026, 05h30
Estação de tratamento: menor impacto ambiental
Estação de tratamento: menor impacto ambiental (./Divulgação)
Continua após publicidade
Em ritmo de obras: Sabesp busca conciliar universalização, eficiência e modicidade tarifária Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro ano completo da Sabesp após a desestatização foi marcado por uma mudança de escala. Em 2025, a companhia investiu 15,2 bilhões de reais, mais que o dobro do ano anterior, para antecipar a universalização dos serviços de água e esgoto nos 371 municípios que atende para 2029. No período, 1,8 milhão de pessoas passaram a ter acesso à água tratada, 2,1 milhões, à coleta de esgoto e 3,8 milhões, ao tratamento de esgoto. A receita líquida chegou a 38 bilhões de reais e o lucro líquido, a 8,5 bilhões. Para Carlos Piani, presidente da Sabesp, o avanço reflete o ganho de tração da mudança iniciada com a privatização. “Nós estamos conduzindo o maior programa de transformação do saneamento da história do estado de São Paulo”, diz. Segundo ele, a estratégia se apoia em três frentes: universalização, segurança hídrica e redução do impacto ambiental, sobretudo com a ampliação do tratamento de esgoto. Para sustentar esse ciclo, a companhia precisa ser mais eficiente e financiar as obras com geração própria e captações no mercado. Em 2025, foram levantados 18,7 bilhões de reais.

Carlos Piani: “Estamos transformando o saneamento em São Paulo”
Carlos Piani: “Estamos transformando o saneamento em São Paulo” (Stephanie Veronezzi/.)

O desafio não é apenas financeiro. A empresa depende de fornecedores capazes de acompanhar o novo ritmo de autorizações municipais e ambientais para executar obras em maior escala. Para ganhar agilidade, a Sabesp criou uma nova área de compras e suprimentos e reviu condições de capital de giro dos fornecedores. Outra frente é a segurança hídrica. Em janeiro de 2026, a Sabesp concluiu a compra do controle da Emae, dona de ativos ligados à represa Billings e estratégica para ampliar as alternativas de abastecimento da Região Metropolitana. Piani afirma que a integração permitirá decidir como utilizar melhor a água da represa entre geração de energia e abastecimento. Com mais tratamento de esgoto e a melhora dos rios Pinheiros e Tietê, a aposta é que a Billings ganhe importância e evite obras mais caras.

Siga
Continua após a publicidade

Na avaliação de Luciana de Andrade Costa, pesquisadora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, o contrato de concessão firmado em 2024 cria incentivos para conciliar o salto dos investimentos com a modicidade tarifária. Os investimentos só entram na base de ativos considerada no cálculo da tarifa depois de realizados, certificados por avaliador independente e homologados pela Arsesp, a agência reguladora dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Para a pesquisadora, o mecanismo evita que o consumidor pague por investimentos que não tenham sido executados. A prioridade agora é transformar esse desenho regulatório e o volume de aportes em resultados concretos. “O ritmo de investimento por si só é um desafio importante”, diz Luciana, que cita ainda a escassez hídrica e a necessidade de mobilizar fornecedores e capital. Piani reconhece a complexidade da tarefa, mas está confiante: “O principal pilar é a universalização: levar um serviço básico aos que ainda não têm”.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

Publicidade
TAGS:
Negócios
Sabesp
TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).