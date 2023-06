Em recuperação judicial, Light tem substancial redução de dívida

A Light, em recuperação judicial, teve uma ótima notícia nos últimos dias. A companhia apresentou lista de credores retificada, por meio da qual houve expressiva redução do montante anteriormente indicado como dívida, de 23,5 bilhões de reais para 10,6 bilhões de reais.

A mudança mais significativa se deu no crédito do Bank of New York Mellon, que passou de 3 bilhões de dólares para 600 milhões de dólares.

O juiz Luiz Alberto Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deferiu o pedido de recuperação da Light no último dia 15 de abril. O pedido feito três dias antes, em caráter de urgência, porque, segundo documento emitido pela empresa, “os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da Companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando”.