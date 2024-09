Em recuperação extrajudicial, Casas Bahia tem novo VP jurídico

O Grupo Casas Bahia anunciou neste domingo, 8, que Fábio Eduardo de Pieri Spina assumirá o cargo de vice-presidente jurídico da companhia. No fim de abril deste ano, a empresa entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, com anuência dos credores, que aderiram ao plano. A proposta é renegociar 4,1 bilhões de reais em debêntures e cédulas de crédito bancário e prevê carência de dois anos para o pagamento de juros da dívida e de trinta meses para a retomada da amortização do principal da dívida.

“Com mais de 34 anos de experiência no mercado jurídico, tanto no Brasil, quanto no exterior, Fábio atuou em grandes empresas como Gerdau, CSN, The Kraft Heinz Company/3G, Vale e Anheuser-Busch Inbev, grupo Suzano e escritórios de advocacia. Foi membro do Conselho de Administração da Codelco Brasil e de empresas do grupo AGN Participações”, diz a companhia em nota aos acionistas e mercado em geral.

O novo VP jurídico do grupo é graduado em direito pela Universidade de São Paulo, com L.L.M. (Master of American Laws, Harlan Fiske Stone Scholar) pela Columbia University School of Law e MBA pelo INSEAD/Wharton. Segundo a empresa, “os acionistas e o mercado em geral” serão mantidos informados, “na forma da lei e da regulamentação da CVM”.