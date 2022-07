Em queda, euro se torna moeda mais negociada no Brasil

A queda do valor do euro tem levado a um maior fluxo de negociações da moeda. Com a recente desvalorização, o euro ocupa o primeiro lugar das moedas turismo mais comercializadas no Brasil em junho, segundo levantamento da corretora de câmbio Travelex Confidence.

Nas últimas semanas, o euro alcançou a paridade com o dólar pela primeira vez desde a circulação da moeda, em 2002.A notícia animou viajantes pelo mundo e também pelo Brasil, que estão aproveitando o momento para adquirir a moeda, que segue enfraquecendo frente aos seus pares. Essa é uma das poucas vezes que o euro ultrapassa o dólar em volume de negociações. Nesta segunda-feira, o euro vale 1,02 dólar. No Brasil, a moeda é negociada a 5,50 reais.

Segundo Jorge Arbex, diretor de varejo e planejamento estratégico da Travelex, o principal fator para a queda do euro, que atingiu a paridade frente ao dólar, é o aumento no número de investidores optando pela força da moeda norte-americana para suas aplicações considerando-a uma proteção, e sua consequente valorização. “O dólar é considerado um porto seguro por ser uma moeda de confiança internacional, por isso muitos países recorrem a ele como forma de proteger seu próprio dinheiro de uma possível crise”, explica. “Esse movimento pode ser explicado por alguns motivos, como: a escassez na entrega de gás para os países europeus e uma possível crise energética, além dos desafios do Banco Central Europeu em elevar os juros para contenção da inflação”, diz.

Apesar do fortalecimento da moeda norte-americana, as vendas na corretora da moeda americana seguem em queda de 31% comparado com o volume do mês anterior. A forte valorização e encarecimento da moeda americana podem ser uma das razões para o euro ter superado a procura por dólares no mês.