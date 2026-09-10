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Em poucas horas, Petrobras anuncia aumento da gasolina e recua

Depois de governo anunciar um aumento nos subsídios aos combustíveis, companhia chegou a divulgar que elevaria o preço em R$ 0,19 por litro

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h10 | Atualizado em 10 set 2026, 13h34
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (Flávio Emanuel/Agência Petrobras/Divulgação)
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Em poucas horas, Petrobras anuncia aumento da gasolina e recua Priorizar nos meus resultados Google

Nas horas seguintes aos anúncios da ampliação de subsídios aos combustíveis feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde da quarta-feira, 9, a Petrobras anunciou que ia aumentar o preço da gasolina e, lodo depois, recuou.

O comunicado original foi apagado e uma nova divulgação foi publicada algumas horas depois, durante a madrugada, corrigindo as informações e retirando o aumento.

O que o governo anunciou

Nesta quarta-feira, o governo anunciou um novo pacote de medidas que renovou e ampliou a ajuda que está sendo dada aos combustíveis desde o estouro da guerra do Irã, no fim de fevereiro.

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Na primeira leva de ajuda, em maio, foi dado um desconto temporário de 44 centavos por litro nos impostos federais cobrados sobre a gasolina, benefício que expirou ontem. Com as novas medidas, o governo concedeu um novo desconto de 63 centavos em impostos para a gasolina, que substitui e também amplia o anterior.

Ou seja, o novo desconto é 19 centavos superior, o que dá essa nova margem de folga às produtoras e importadoras e permite comportar aumentos até esse valor sem que o preço efetivo da gasolina, após os descontos de imposto, suba.

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O etanol e o diesel também serão beneficiados. O custo total do novo pacote é estimado em 7 bilhões de reais para um mês e deve ser compensado, em parte, pelas arrecadaçõe extraordinárias com petróleo.

O que a Petrobras disse

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Em um comunicado divulgado em sua página ainda na quarta-feira, por volta das 21h, a Petrobras informou que iria revogar o desconto de 44 centavos por litro da gasolina, acompanhando o fim da validade da medida antiga, e que, além disso, também ia promover um aumento adicional de 19 centavos.

Com isso, o aumento total seria exatamente no valor dos 63 centavos do novo desconto do governo, e o preço médio do combustível nas refinarias, de acordo com a Petrobras, subiria para 3,24 reais por litro.

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Os anúncios acontecem em um momento em que, nas contas de mercado, os preços dos combustíveis vendidos pela Petrobras ainda estão defasados em relação às rerferências internacionais, desde que a guerra do Irã causo um um choque de custos, e que o barril de petróleo voltou a bater os 100 dólares em meio às indefinições do conflito. Antes da guerra, ele era negociado na faixa de 60 a 70 dólares.

Algumas horas depois, contudo, já na madrugada da quinta-feira, a Petrobras publicou um novo comunicado corrigindo o anterior, e sem fazer menção ao aumento adicional de 19 centavos. O comunicado anterior também não está mais no ar.

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No novo anúncio, a companhia informou apenas o aumento de 44 centavos, referente ao fim do benefício antigo do governo, o que eleva o preço médio do litro da gasolina nas refinarias para 3,05 reais.

Como, porém, o novo desconto de 63 centavos anunciado pelo governo já está pronto para começar a valer, a companhia reforçou que, nas distribuidores, o preço do combustível deve acabar 19 centavos mais barato do que antes.

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