Em novo teste para Milei, insatisfação econômica explode em protestos de rua

Manifestantes atiraram pedras contra policiais e tentaram derrubar as grades diante do Congresso argentino pouco antes das 16h desta quinta-feira (15), em Buenos Aires. A polícia usou um caminhão hidrante e gás para dispersar o grupo. O ato principal, chamado de Marcha Federal Universitária, seguiu em outro trecho da praça, segundo relatos da imprensa argentina.

A marcha reuniu estudantes, professores, funcionários e reitores para cobrar a aplicação da Lei de Financiamento Universitário. Aprovada pelo Congresso, a norma prevê reajustes salariais, atualização de bolsas e mais recursos para as universidades públicas.

As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

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O governo de Javier Milei suspendeu sua execução por decreto. Em outubro, um juiz declarou inconstitucional a medida, mas uma corte de apelação suspendeu provisoriamente as multas diárias impostas ao chefe de Gabinete enquanto analisa o recurso do Executivo.

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Inflação e atividade fraca

O protesto ocorre em meio à piora de indicadores econômicos e sociais.

A inflação subiu 1,9% em setembro, ante 1,7% em agosto, e acumulou 33,4% em 12 meses. A taxa está muito abaixo dos níveis registrados antes da posse de Milei, mas segue distante da meta de 10,1% prevista no orçamento deste ano.

A atividade também perdeu força. O PIB caiu 0,6% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. Em julho, o indicador mensal de atividade recuou 2,9% ante junho.

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A pobreza atingiu 32% da população no primeiro semestre, ante 28,2% no semestre anterior; o desemprego chegou a 7,9% no segundo trimestre.

O Fundo Monetário Internacional reduziu de 3,5% para 2,1% sua projeção de crescimento da Argentina em 2026. Para 2027, prevê expansão de 3,5%, meio ponto percentual abaixo da estimativa anterior.

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A revisão reforça o desafio de Milei: manter o ajuste fiscal e conter os preços sem prolongar a retração do consumo e da atividade.

Recuos e negociações

A agenda de desregulamentação também enfrentou resistência nesta semana. O governo recuou da proposta de liberar a venda de terras rurais a estrangeiros e anunciou que pretende restabelecer limites previstos na legislação de 2011.

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A mudança ajudou a esvaziar uma sessão em que a oposição tentaria derrubar o decreto 70/2023, que reúne dezenas de medidas de desregulamentação. Faltaram oito deputados para abrir o debate.

O episódio mostra a dificuldade do governo para transformar decretos e propostas em mudanças duradouras sem apoio parlamentar. O orçamento de 2027 e a tentativa de suspender as eleições primárias estão entre as próximas disputas no Congresso.

No caso das universidades, a diferença entre a verba prevista pelo Executivo, cerca de 7,3 trilhões de pesos, e os mais de 11 trilhões pedidos pelos reitores antecipa outra negociação difícil.

Maioria desaprova o governo

Uma pesquisa da AtlasIntel realizada de 2 a 7 de outubro, com 2.067 entrevistados e margem de erro de dois pontos percentuais, registrou 38,5% de aprovação e 57,2% de desaprovação de Milei.

A avaliação do governo foi negativa ou muito negativa para 54,2% dos entrevistados e positiva para 33,3%. A aprovação subiu ligeiramente em relação a agosto, mas a rejeição continua majoritária.

A pesquisa foi feita antes dos protestos desta quinta-feira. Seus resultados indicam que a queda da inflação ainda não se converteu em melhora ampla da percepção sobre o governo.

Milei mantém apoio para avançar com sua agenda, mas enfrenta pressão para mostrar resultados em emprego, renda e atividade. E para negociar com um Congresso que já impôs limites a algumas de suas propostas.