Bolsa bate novo recorde após fala de Bolsonaro e Guedes sobre Previdência

A bolsa paulista retomou o viés positivo nesta quarta-feira, 23, e fechou com o Ibovespa em nova máxima recorde, apoiado em perspectivas positivas para a economia brasileira, endossadas por comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em Davos, na Suíça, Guedes disse que a maior prioridade do governo é a reforma da Previdência e que mais da metade do déficit fiscal será cortada com a medida.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,53%, a 96.558,42 pontos, recorde para fechamento e perto da máxima do dia, de 96.575,98 pontos.

Também em Davos, o presidente Jair Bolsonaro disse a investidores que a reforma da Previdência vai ao Congresso já na primeira semana de trabalho dos parlamentares, que voltam do recesso em 1º de fevereiro.

O ministro também disse que as privatizações devem gerar pelo menos 20 bilhões de dólares em 2019. Guedes participaria de uma entrevista coletiva com a delegação brasileira no começo da tarde, incluindo Bolsonaro. A entrevista, contudo, foi cancelada na última hora, com representantes do governo citando cansaço de Bolsonaro.

Em paralelo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse em Brasília que a definição da proposta da reforma da Previdência deve ocorrer nas próximas semanas.

“Será importante entender, nos próximos dias, se esta dinâmica melhor dos ativos brasileiros continua a ser fluxo, única e exclusivamente, de alocações de investidores locais ou se já há um maior interesse por parte dos estrangeiros”, destacou o estrategista Dan Kawa, da TAG Investimentos.

“Isso pode ser crucial para a continuidade, ou não, do bom desempenho. Sigo otimista com as perspectivas para o país, mas entendo que não será um processo linear”, disse, em nota a clientes.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)