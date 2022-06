Em nove meses, quadruplica o número de preocupados com a inflação

A enxurrada de notícias negativas para Jair Bolsonaro (PL) na nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, também abarca a preocupação dos brasileiros com a inflação, que acumulou mais de 12% nos últimos doze meses. Ela é considerada hoje o principal problema econômico para 23% dos entrevistados, num aspecto do levantamento que vem registrando aumentos em série. Há nove meses, em setembro do ano passado, o percentual era de apenas 6% – ou seja, o número cresceu em cerca de quatro vezes no período.

LEIA MAIS: Pesquisa mostra goleada de Lula em Bolsonaro na economia

O crescimento mostra que o problema é grande a ponto de os brasileiros passarem a citá-lo no lugar dos outros dois apresentados na pesquisa: o desemprego, hoje a maior preocupação para 9%, e o termo mais genérico “crise econômica”, 12%. Quem tem a ganhar com isso é Lula (PT) – para 62% dos entrevistados, seus governos foram os que mais deram poder de compra aos trabalhadores.

Os percentuais ficam ainda mais fortes quando se observa que, entre os problemas gerais, não só os econômicos, a economia é justamente a área que se destaca: 46% a consideram o principal problema do país, enquanto os demais (pandemia, questões sociais, corrupção e violência, entre outros) não passam de 20% cada.

LEIA MAIS: Ciro ataca Lula, mas boa parte de seu eleitorado daria ‘voto útil’ nele

Com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, a pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 2 e 5 de junho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. Está registrada no TSE sob o protocolo BR-03552/2022.