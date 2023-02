Em meio ao caos nas techs, Nubank faz novas demissões

O Nubank encerrou a sua assessoria de investimentos e demitiu cerca de quarenta colaboradores. O fim do projeto resultou na demissão de todos os trabalhadores do departamento. Em dezembro, a instituição já havia dispensado 22 funcionários da área de RH e de captação de talentos.

O fechamento da assessoria não está relacionado à queda do fundo Nu Reserva Imediata, que tinha debêntures da Americanas e sofreu uma queda após problemas contábeis da varejista, já que esses investimentos são administrados pela Nu Asset, a gestora de recursos do banco. As demissões têm relação com o cenário econômico mais desafiador pela alta dos juros. Uma onda de demissões em massa ocorre em todas as empresas de tecnologia. Recentemente a Amazon anunciou um corte de 18 mil funcionários, a Microsoft de 10 mil trabalhadores e a Alphabet (Google) de 12 mil.

A decisão de encerrar a área de investimentos foi tomada após uma “cuidadosa análise”. O serviço, segundo a empresa, estava disponível para uma pequena parte dos clientes. Apesar do corte, o Nubank informou que o número é pequeno diante ao quadro de funcionários. O banco ampliou sua equipe de 6.000 para 8.000 funcionários em 2022 e diz continuará contratando, segundo o cronograma do plano de negócios para 2023.

Mesmo com uma queda de 60% na Bolsa de Nova York (Nyse) no final de 2022, o Nubank ainda é a startup brasileira mais valiosa, com uma avaliação de 21,76 bilhões de dólares (110,97 bilhões de reais). Na quarta-feira, as ações da empresa fecharam com alta de 2,58%.