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Em maior corte de postos em anos, Netflix demite mil funcionários

Redução atinge 6% da força de trabalho da plataforma de streaming, que enfrenta desaceleração do crescimento

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h43
Logo da Netflix
O logotipo da Netflix é visto no telhado de um prédio comercial em Los Angeles, Califórnia, em 16 de abril de 2026 (Michael Yanow/NurPhoto via/Getty Images)
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Em maior corte de postos em anos, Netflix demite mil funcionários Priorize VEJA no Google

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 14, a demissão de aproximadamente mil funcionários em diferentes países, o equivalente a 6% de sua força de trabalho. Trata-se da maior redução de pessoal promovida pela companhia desde 2022. A decisão ocorre em meio à desaceleração do crescimento dos negócios e às dificuldades para aumentar o engajamento dos assinantes, segundo informações divulgadas pelo jornal americano The Wall Street Journal.

Os cortes foram comunicados aos funcionários pelos copresidentes executivos Greg Peters e Ted Sarandos, em um e-mail enviado nesta quarta-feira. As demissões se concentram nas áreas de produtos, tecnologia, jurídico e recursos humanos. A empresa não informou, até o momento, como a redução será distribuída entre os países onde opera, nem se haverá impacto sobre sua estrutura no Brasil.

Pressão sobre o crescimento

A decisão representa uma nova rodada de redução de custos na maior plataforma de streaming por assinatura do mundo. A companhia enfrenta o desafio de sustentar sua expansão em um mercado cada vez mais competitivo, no qual disputa a atenção dos consumidores com serviços como Disney+, Amazon Prime Video e HBO Max.

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Além de conquistar novos clientes, a Netflix precisa aumentar o tempo que os usuários passam assistindo a seus conteúdos. O engajamento é considerado um indicador importante para a retenção de assinantes e para o desenvolvimento do negócio de publicidade, uma das frentes de diversificação de receitas da empresa.

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A desaceleração também amplia a pressão por eficiência operacional. Nesse cenário, a redução do quadro de funcionários permite diminuir despesas, embora o impacto financeiro das demissões ainda não tenha sido detalhado.

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Maior redução desde 2022

A última grande rodada de demissões ocorreu em 2022, quando a Netflix enfrentou uma crise de crescimento após registrar perdas de assinantes. Naquele período, a companhia promoveu cortes de pessoal e reformulou sua estratégia comercial.

Desde então, a empresa adotou medidas para ampliar as receitas, incluindo a cobrança pelo compartilhamento de contas entre diferentes residências e a criação de planos mais baratos com anúncios.

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As mudanças ajudaram a diversificar o modelo de negócios, mas a necessidade de manter o crescimento continua sendo um dos principais desafios da companhia.

A nova rodada de demissões mostra que, mesmo após a expansão de suas fontes de receita, a Netflix segue ajustando sua estrutura de custos às perspectivas do mercado de streaming.

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