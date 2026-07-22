Em encontro com Lula, Stellantis detalha investimento de R$ 30 bilhões no Brasil

A Stellantis, dona da Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, apresentou seu plano de investimentos de 30 bilhões de reais no Brasil, valor que embute ampliação da produção, novos modelos, tecnologia e também a abertura de novos postos em suas fábricas no país. O plano foi detalhado pelo presidente e diretor-executivo da Stellatis, Antonio Filosa, em uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde, em Brasília, e divulgado pelo próprio Palácio do Planalto.

Os valores dizem respeito ao ciclo de investimentos previstos pela companhia entre 2025 e 2030. O anúncio também inclui a criação de 2.000 postos de trabalho em suas duas fábricas, resultado das expansões em andamento, sendo 1.500 vagas na planta de Betim, em Minas Gerais, e outras 500 no Rio de Janeiro, abertas junto com o início da producão do Jeep Avenger no Brasil, na unidade fluminense. Elas se somarão aos 35.000 colaboradores que a empresa já emprega no Brasil. A ampliação da capacidade industrial inclui a implantação do segundo turno na unidade do Rio de Janeiro e do terceiro turno na fábrica de Betim.

A estimativa da empresa é que outros 20.000 postos de trabalho devem ser gerados na cadeia produtiva como um todo, de maneira indireta. Conforme Filosa explicou a Lula, 95% dos componentes utilizados pela Stellantis vêm da indústria local, o que representa 60 bilhões de reais em compras de fonecedores brasileiros ao ano.