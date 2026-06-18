Em dia de jogo do Brasil, bares vendem mais, restaurantes vendem menos e delivery despenca
Levantamento do Itaú com base em pagamentos por maquininhas verificou o comportamento de compras dos brasileiros durante o dia da estreia da Seleção na Copa
O comportamento de consumo dos brasileiros muda completamente em dias de jogo da Seleção na Copa do Mundo. É o que indica um levantamento feito pelo banco Itaú com base nas transações realizadas por meio de suas milhares de maquininhas de pagamento espalhadas pelo país. Os dados compararam o volume de transações realizadas ao longo do último sábado, 13 de junho, quando o Brasil empatou em 1 a 1 com Marrocos em sua estreia no campeonato, em relação ao que foi transacionado no sábado imediatamente anterior, 5 de junho.
Os resultados mostram que as vendas de bares saem ganhando: as transações nesse tipo de estabelecimento cresceram 11% de um sábado para o outro. O consumo em casa também teve forte aumento, com avanço de 32,7% nas vendas de carnes e de 21,6% nas bebidas.
Do outro lado, há os perdedores. Os pagamentos em restaurantes caíram 15,2%, enquanto em lanchonetes houve uma retração de 10,8%. A maior queda, contudo, foi verificada nos serviços de entrega de refeições por plataformas, como iFood e 99. O número de pedidos por meio dos aplicativo foi 52% menor no sábado de jogo na comparação com o sábado sem jogo.
O segmento de intermediação de negócios, composto por plataformas de delivery de refeições, também registrou retração de 51,8%. O movimento sugere uma mudança no comportamento dos consumidores durante os dias de jogos, favorecendo encontros em bares e o consumo de alimentos e bebidas em casa. A partida, realizada em Nova York, aconteceu às 19h do horário de Brasília.
Os números compilados pelo Itaú consideram as vendas realizadas por meio de suas maquininhas de pagamento, incluindo os pagamentos com cartões de débito e crédito, Pix QR Code e Pix Transferência. O Itaú é o quarto maior banco do país, com mais de 100 milhões de correntistas entre pessoas física e jurídica, de acordo com dados do Banco Central.