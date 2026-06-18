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Em dia de jogo do Brasil, bares vendem mais, restaurantes vendem menos e delivery despenca

Levantamento do Itaú com base em pagamentos por maquininhas verificou o comportamento de compras dos brasileiros durante o dia da estreia da Seleção na Copa

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h14
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 13 : Fans watch as the Brazilian national team played its FIFA World Cup First Stage Group C opening match against Morocco at the Copacabana Arena in Rio de Janeiro, Brazil on June 13, 2026. (Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images)
Torcida brasileira assistindo ao primeiro jogo da Copa em Copacabana (Fabio Teixeira/Anadolu/Getty Images)
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O comportamento de consumo dos brasileiros muda completamente em dias de jogo da Seleção na Copa do Mundo. É o que indica um levantamento feito pelo banco Itaú com base nas transações realizadas por meio de suas milhares de maquininhas de pagamento espalhadas pelo país. Os dados compararam o volume de transações realizadas ao longo do último sábado, 13 de junho, quando o Brasil empatou em 1 a 1 com Marrocos em sua estreia no campeonato, em relação ao que foi transacionado no sábado imediatamente anterior, 5 de junho.

Os resultados mostram que as vendas de bares saem ganhando: as transações nesse tipo de estabelecimento cresceram 11% de um sábado para o outro. O consumo em casa também teve forte aumento, com avanço de 32,7% nas vendas de carnes e de 21,6% nas bebidas.

Do outro lado, há os perdedores. Os pagamentos em restaurantes caíram 15,2%, enquanto em lanchonetes houve uma retração de 10,8%. A maior queda, contudo, foi verificada nos serviços de entrega de refeições por plataformas, como iFood e 99. O número de pedidos por meio dos aplicativo foi 52% menor no sábado de jogo na comparação com o sábado sem jogo.

O segmento de intermediação de negócios, composto por plataformas de delivery de refeições, também registrou retração de 51,8%. O movimento sugere uma mudança no comportamento dos consumidores durante os dias de jogos, favorecendo encontros em bares e o consumo de alimentos e bebidas em casa. A partida, realizada em Nova York, aconteceu às 19h do horário de Brasília.

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Os números compilados pelo Itaú consideram as vendas realizadas por meio de suas maquininhas de pagamento, incluindo os pagamentos com cartões de débito e crédito, Pix QR Code e Pix Transferência. O Itaú é o quarto maior banco do país, com mais de 100 milhões de correntistas entre pessoas física e jurídica, de acordo com dados do Banco Central.

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