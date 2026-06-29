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Economia

Em dia de jogo do Brasil, B3 abre normalmente; petróleo sobe após novos ataques ao Irã

Petróleo tem tendência de alta e investidores nacionais estarão de olho na divulgação do resultado primário do Governo Central e no IGP-M de junho

Por Redação 29 jun 2026, 07h41 | Atualizado em 29 jun 2026, 08h02
Painel de cotações da B3: 11% dos indivíduos que investem em ações consultam assistentes de IA
B3 (Cris Faga/Dragonfly Press/Folhapress/.)
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Em dia de jogo do Brasil, B3 abre normalmente; petróleo sobe após novos ataques ao Irã Priorize VEJA no Google

Em dia de jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo de futebol, às 14h, a B3 funciona normalmente nesta segunda-feira, 29, mas as agências bancárias fecham mais cedo, às 12h. Além dos lances da partida, os investidores estarão de olho na divulgação de indicadores nacionais como o resultado primário do Governo Central e o IGP-M de junho e as sondagens de Serviços e Comércio da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No cenário internacional, a preocupação é com o desenrolar da guerra no Irã. No sábado, 27, os Estados Unidos voltaram a bombardear alvos militares no país do Oriente Médio, com a justificativa de que foi uma retaliação a um ataque iraniano contra um navio de Singapura no Estreito de Ormuz, por onde passam 25% da exportações de óleo e gás do mundo. O preço do petróleo sobe nesta manhã, refletindo a incerteza em relação às negociações entre Estados Unidos e Irã para garantir a reabertura de Ormuz. Já as bolsas da Ásia optaram pelo otimismo com promessas feitas no domingo, 28, pelos dois países de suspender as hostilidades. Com isso, fecharam maioritariamente em alta.

Agenda

8h – IGP-M (junho)

8h – Sondagem de Serviços

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8h – Sondagem de Comércio

8h25 – Relatório Focus

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8h30 – Nota de política monetária e crédito (maio)

9h30 – Resultado primário do Governo Central (maio)

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9h30 – Lula lança Desenrola Adimplentes

22h30 – (China) PMI composto oficial

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