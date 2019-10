Em concurso, Embratur vai pagar viagem de 30 dias ao Brasil a estrangeiro

A Embratur vai pagar uma viagem de 30 dias a um estrangeiro como forma de promover o país nas redes sociais. A campanha do ”king do rolê” vai escolher um turista que melhor responder a pergunta “O que uma experiência de 30 dias no Brasil significa para você?”.

Segundo o instituto, o custo estimado de produção da campanha é de 3 milhões de reais e haverá apoio de companhias aéreas brasileiras e de entidades hoteleiras. Uma equipe de vídeo também viajará com o escolhido já que, segundo a Embratur, a ação será promovida nos moldes de um reality show para divulgar o Brasil como destino turístico para o mundo.

A proposta é que o turista esteja no Brasil durante o Carnaval do próximo ano e faça um tour pela festa no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e São Paulo. Segundo o site da campanha, no qual o turista irá se inscrever, há também outros destinos listados. Além do Rio de Janeiro, o site afirma que o escolhido irá visitar Campo Grande (MS), Timbau do Sul (RN), Xapuri (AC) e Praia Grande, cidade no litoral de São Paulo.

Segundo a Embratur, o público-alvo da ação são os cidadãos de países com visto liberado para o Brasil: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Turistas desses países estão isentos de visto após liberação do presidente Jair Bolsonaro, assinada em março. Na Europa, a campanha será divulgada em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e França e Rússia, e no Cone Sul participam Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

De acordo com Osvaldo Matos, diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur, a ofensiva ocorre por mídia programática em sites e impulsionamento de publicações em redes sociais, além de estratégia de divulgação na imprensa.

Para ser escolhido, o estrangeiro vai ter que cumprir uma série de exigências para mostrar que merece passar um mês no Brasil com tudo pago. Um dos quesitos avaliados será suas habilidades de comunicação em vídeo e em redes sociais. Para participar, o interessado deverá ser estrangeiro nato e gravar um vídeo com até 1 minuto com uma resposta para a pergunta: “o que uma experiência de 30 dias no Brasil significaria para você?”

Segundo o regulamento, o conteúdo não deve infringir a lei de direitos autorais ou promover qualquer ato ilícito, obsceno ou “contrário aos bons costumes”.

Após a gravação, deverá enviar o vídeo para o YouTube e registrar no site da campanha. O participante deverá compartilhar o vídeo da campanha em suas mídias sociais com a hashtag #30DaysInBrazilForFree, para confirmar sua participação, e pedir aos seus amigos que o ajudem para uma maior visibilidade. Os interessados terão até o dia 20 de novembro deste ano para inscrição e a divulgação do ganhador será em meados de dezembro.