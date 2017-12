Em cartilha, Hirota chama casamento gay de ‘distorção da criação’

A rede de supermercados Hirota distribuiu uma cartilha em suas lojas direcionada às famílias com o tema ‘formação de valores’. No capítulo sobre ‘pilares do casamento’, a cartilha chama a união de gay de ‘distorção da criação’.

“O casamento homoafetivo está na contramão do propósito divino e não pode cumprir seu propósito. A relação carnal entre homem e homem e mulher e mulher é antinatural, é um erro, uma paixão infame, uma distorção da criação’, afirma a publicação.

O Hirota recebeu centenas de críticas sobre a cartilha nas redes sociais. “Eu não volto mais aàquele lugar. Eu não financio homofobia. Não financio transfobia. Não financio bifobia. Não financio desrespeito“, escreveu Vanessa Camargo.

Em nota, o Hirota se desculpa pela publicação e diz lamentar ‘qualquer transtorno que tenha causado pela distribuição da cartilha da família’.

“Reiteramos que em momento algum tivemos a intenção de polemizar, ofender ou discriminar qualquer forma de amor. Em nossos valores não há nenhum tipo de preconceito em relação a gênero, religião ou raça. Atendemos todas as famílias da mesma forma, com a mesma humildade e carinho. Nossas sinceras desculpas a todos”, diz a empresa.