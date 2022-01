Em carta a Guedes, Roberto Campos Neto atribui inflação ao risco fiscal

No final da tarde desta terça-feira, 17, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enviou uma carta aberta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, na qual explica as razões que levaram a inflação de 2021 a ficar acima da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. A carta é uma regra para casos em que a inflação do ano não é cumprida, logo, o responsável pela política monetária, o Banco Central, precisa explicar os motivos. Entre elas, está a depreciação do câmbio decorrente do cenário de instabilidade fiscal do país. O documento aponta que em dezembro o câmbio alcançou uma média 9,83% acima a de dezembro do mês anterior.

“A tendência de depreciação na segunda metade de 2021 refletiu principalmente questionamentos em relação ao futuro do arcabouço fiscal vigente e o aumento dos prêmios de risco associados aos ativos brasileiros, diante da maior incerteza em torno da trajetória futura do endividamento soberano”, disse o documento. Esta não é a primeira vez que Campos Neto e o BC apontam o risco fiscal como um dos principais motivos para o descontrole da inflação. No último relatório de inflação e na ata do Copom, o recado esteve presente. De agosto até o final de 2021, o governo mudou a prioridade da agenda econômica: saíram as reformas e entrou a PEC dos Precatórios para abrir espaço fiscal no Orçamento em ano eleitoral. Além de deixar para trás parte de dívidas já reconhecidas pela Justiça, a PEC também alterou o teto de gastos, piorando a curva de juros futuros e fazendo com que o dólar acelerasse.

Já no capítulo que trata como a inflação pode ser contida, Campos Neto aponta a importância de medidas que controlem o risco fiscal do país e o aumento dos prêmios de risco, entre elas as tão esperadas reformas que caminharam a passos lentos em 2021. “O Copom reitera que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira segue sendo essencial para o crescimento sustentável da economia. Eventual esmorecimento no esforço de reformas estruturais e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia”, disse o documento. Além disso, enfatiza a alta da Selic no momento em que a inflação passou do terreno negativo para o positivo, no início de 2021.

Neste sentido, o presidente do Banco Central afirmou que a expectativa é que a inflação arrefeça no começo de 2022 e termine o ano em níveis inferiores aos do final de 2021, entretanto o aperto monetário continuará avançando em sentido contracionista até que as projeções de inflação e a ancoragem das expectativas se aproximem das metas.

Produção

Entre as razões apresentadas para a subida excessiva da inflação, a carta pontua principalmente a elevação dos preços das commodities como o petróleo e o encarecimento da energia elétrica com a bandeira vermelha decorrente do baixo volume de chuvas que levou ao acionamento das termelétricas.

Os preços da gasolina subiram 47,49%, enquanto o gás de bujão e a energia elétrica aumentaram 36,99% e 21,21% respectivamente. Impactados por esses aumentos, os bens industriais aumentaram 12% e de alimentação 8,23%. Além disso, o documento cita a pressão da demanda sobre a oferta de insumos e os gargalos nas cadeias produtivas globais causados pela quebra do padrão de consumo em todo o mundo durante a pandemia.

A publicação da carta aberta é uma exigência do decreto de 1999 que regulamenta o estabelecimento da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional. Quando a inflação fica acima do limite da meta, o presidente do Banco Central deve enviar o documento ao ministro da Economia. Divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) terminou o ano de 2021 em 10,06%, acima do limite de 1,5 ponto percentual sobre a meta estabelecida de 3,75%. Esta é a sexta vez que um presidente do BC entrega carta ao governo para justificar o rompimento da meta. Anteriormente, foi feita em 2002, 2003, 2015, 2016 e 2018. Porém, essa é a primeira carta entregue após o Banco Central se tornar um órgão independente.