Em campanha de aniversário, empresa oferece ingressos por R$ 0,15

A Ingresso Rápido lançou hoje uma campanha para comemorar seu aniversário de 15 anos. Para comemorar a data, a empresa vai oferecer ingressos para peças de teatro, museus e eventos musicais a partir de 0,15 centavos.

Poderão ser comprados até dois ingressos por CPF. Para saber quais espetáculos estão a venda por 0,15 centavos é preciso consultar o site da promoção — entradas também podem ser compradas pelo aplicativo. A promoção é válida para espetáculos em cartaz em São Paulo e Rio de Janeiro.

Antes de fazer a compra é bom pesquisar e ver se vale a pena. No caso do show do Zezé Di Camargo & Luciano no Club Juventus, por exemplo, o valor de 0,15 centavos é apenas para a pista em pé. Para outros setores, como o camarote prata, os ingressos custam a partir de 85 reais.