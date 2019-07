Em ato de 200 dias, Bolsonaro revoga 907 medidas e libera queijo artesanal

Para comemorar os 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro revogou 907 decretos e leis considerados obsoletos, anunciou a criação de um selo para a circulação de produtos artesanais, como queijo, e defendeu a indicação de seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador dos Estados Unidos. Com a economia brasileira estagnada, havia a expectativa do anúncio de um pacote econômico, incluindo a liberação do saque de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – que não foi mencionado e deve ficar para a próxima semana, como havia anunciado o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, horas antes da cerimônia.

Dentre as medidas assinadas pelo presidente, está a transferência do Conselho Superior do Cinema do ministério da Cidadania para a Casa Civil. “Não posso admitir que com dinheiro público façam filme como o da Bruna Surfistinha”, disse o presidente durante o discurso.

Bolsonaro assinou ainda um decreto para acompanhar a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e sancionou lei que inclui dados sobre autismo nos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Queremos entregar um Brasil melhor, seja em 2023 ou 2027”, disse o presidente, já focando reeleição. Veja abaixo as principais medidas assinadas por Bolsonaro na solenidade: